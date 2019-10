18:43 Uhr

Der Friedberger als Chamäleon

Wie ein Chamäleon mit dem Hintergrund verschmelzen, erst dort verharren, dann hervortreten und sich befreien. So stellt sich Rose Maier Haid die Mitwirkung an ihrer nächsten Aktion vor.

Rose Maier Haid will einen Kontrapunkt zur historischen Landesausstellung im kommenden Jahr setzen.

Von Heike John

Die Stadt Friedberg fiebert der Bayerischen Landesausstellung vom 29. April bis 8. November entgegen. Begleitende Aktionen wie Theaterstücke und Konzerte sind in den beiden Gastgeberstädten Aichach und Friedberg einige geplant. Rose Maier Haid will sich mit einreihen, aber dabei einen künstlerischen Kontrapunkt zur Historie setzen. Für die neunte Auflage ihrer „Menschenskulpturen“ im nächsten Jahr sucht sie deshalb schon jetzt Mitstreiter.

Maier Haid findet, dass der Geschichte im Friedberger Schloss und anderswo viel Aufmerksamkeit gewidmet wird und dafür auch viel Geld fließt. Zeitgenössische Kunstaktionen beruhen jedoch meist auf ehrenamtlichen Engagements und geschehen oft unbeachtet von der Öffentlichkeit.

Historisches und Zeitgenössisches sollte aber gleichwertig nebeneinanderstehen, lautet der Wunsch von Rose Maier Haid. „Wenn das gelingt und es ein Miteinander von Gegenwart und Vergangenheit gibt, dann wird die Stadt einmalig“, so ihre Überzeugung.

„Kunst befreit“ lautet das Motto

In Anlehnung an den Titel der Landesausstellung „Stadt befreit“ wählt sie für ihre geplante Aktion das Motto „Kunst befreit“. Ihre aktuelle Menschenskulpturen-Idee lautet folgendermaßen. Menschen suchen sich einen Ort in der Stadt, dessen Farben sie auch in ihrer Kleidung annehmen und an dem sie zehn Minuten pantomimisch verharren. Wie ein Chamäleon verschmelzen sie mit dem Hintergrund. Dann lösen sie sich und treten zwei Schritte hervor. Die Kleidung transportiert die Farben des Ortes.

Ihr Wunsch ist es, dass sich viele Menschen aus Friedberg und Umgebung beteiligen und das Experiment wagen, sich selbst als Kunstwerk zu zeigen. Die Stammbesetzung von rund 40 Mitwirkenden aus den bisherigen Skulpturenaktionen reiche hier nicht. Rose Maier Haid schwebt vor, dass bis zu 200 Menschen mitmachen. Die Orte, an denen die Mitwirkenden sich aufstellen können, sind entlang der gängigen Wege zum Schloss zu suchen.

Jeder sucht sich einen Platz in Friedberg

Sinnvoll ist es, sich einen Hintergrund mit Querstruktur wie etwa ein Zaun oder ein Gemäuer mit Fugen auszusuchen. Ist der richtige Platz vor Kirche, Stadtmauer oder Geschäften gefunden, lässt sich der Akteur vor seinem Hintergrund fotografieren, dann wird das Raster vom Foto auf die Kleidung übertragen. Die alte Jeans und das helle Oberteil werden mit der Struktur des Hintergrunds bemalt.

Vor jedem Auftritt trifft sich die Gruppe im Atelier von Rose Maier Haid, um Gesicht und Hände mit Theaterschminke ebenfalls passend zu bemalen. Anlässlich der Landesausstellung werden die Menschenskulpturen nicht wie bisher nur am 8. August, dem Augsburger Friedensfest, zu sehen sein, sondern in der Zeit von April bis November vier bis fünf Mal und zweimal am Tag zu sehen sein, so plant die Künstlerin.

Friedberg soll nach vorne blicken

„Wir wollen irritieren und zum Denken anregen. Die Stadt Friedberg, so liebenswert und historisch sie ist, soll sich als mutige, nach vorne blickende Kunststadt präsentieren“, wünscht Maier Haid. Passend zur Straßentheater-Aktion zeigt zudem der Künstler Josef Lang seine Menschenskulpturen aus Holz.

Termin Das erste Treffen für alle Interessenten findet am Mittwoch, 23. Oktober um 19 Uhr in der Kunstschule in der Friedberger Bauernbräustraße 50 statt, Telefon 0821/609335 oder 605483.

Themen folgen