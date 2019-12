vor 32 Min.

Die Schlossherren von Hofhegnenberg laden zum 20. Kipferlmarkt

Clara und Peter Löw, im Bild mit ihrer einjährigen Tochter, laden wieder zum stimmungsvollen Kipferlmarkt in den Hof ihres Schlosses in Hofhegnenberg ein.

Zum Jubiläum der Benefizveranstaltung in Hofhegnenberg haben die Löws ein historisches Kinderkarussell organisiert und es gibt Führungen in der Kapelle.

Von Gönül Frey

Der stimmungsvolle Innenhof des Schlosses Hofhegnenberg macht den Kipferlmarkt zu etwas Besonderem. Dort werden heuer schon zum 20. Mal die Buden aufgebaut. Insgesamt 93000 Euro sind hier über die Jahre für wohltätige Zwecke zusammen gekommen. Clara Löw hofft, dieses Mal die 100000-Euro-Marke zu knacken. Sie und ihr Mann Peter Löw veranstalten den Kipferlmarkt gemeinsam mit der Gemeinde Steindorf. Er findet heuer am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, statt.

Ins Leben gerufen hatte den Markt vor 20 Jahren eine engagierte Gruppe von Frauen rund um Gabi Mayr. Durch den Verkauf von selbst gebackenen Plätzchen wollten sie den Bau eines Kindergartens für die Gemeinde unterstützen. Heute steht die Einrichtung längst und Gabi Mayr verabschiedet sich, sie ist zum letzten Mal als Organisatorin des Plätzchenverkaufs dabei. „Aber eine Nachfolgerin ist schon gefunden“, verrät Clara Löw.

Plätzchen bleiben das Herzstück des Hofer Kipferlmarktes

Das Weihnachtsgebäck bildet nach wie vor das Herzstück des Marktes. Außerdem bieten örtliche Vereine und Organisationen wie die Landjugend und die Ambulante Mering Leckereien wie Schupfnudeln, Bratwürste oder Apfelstrudel an. Der Steindorfer Kindergarten verkauft Waffeln und Selbstgebasteltes. Eine Kerzenzieherin zeigt ihre Handwerkskunst.

Auch vom Schloss Hofhegnenberg gibt es einen Stand. Dort wird roter und weißer Glühwein ausgeschenkt sowie Apfelpunsch aus den Äpfeln des Schlossgartens. Zu kaufen gibt es außerdem Eierlikör, Kompott sowie Olivenöl vom Landgut der Löws aus der Toskana.

Dazu sind die Bläser der Trachtenkapelle Steindorf, die Friedberger Jagdhornbläser, die Chorgemeinschaft Merching und der Gesangsverein Mammendorf zu hören.

Alle Erlöse aus dem Kipferlmarkt für wohltätige Zwecke

Die gesamten Erlöse aus dem Kipferlmarkt kommen wohltätigen Zwecken zu Gute. Wie in den Vorjahren wollen die Löws mit dem Geld aus ihrem Stand bedürftige Familien aus der Region unterstützen. Gleich in der Woche nach dem Markt gehen sie mit diesen im Kissinger V-Markt einkaufen. Die in Absprache mit der Meringer Tafel ausgewählten Familien dürfen dort ihre Wagen füllen und der Schlossherr bezahlt. „Es sind heuer zwei Alleinerziehende Mütter dabei und eine Familie mit fünf Kindern“, verrät Clara Löw.

Zum 20. Markt wollten die Löws etwas Besonderes. So hat Clara Löw ein kleines, historisches Kinderkarussell organisiert. „Außerdem bieten wir dieses Jahr im Anschluss an die heilige Messe jeweils eine Kirchenführung an“, kündigt Peter Löw an. Dabei verrät Heimatkundlerin Gabriele Raab den Besuchern Wissenswertes über die barocke Schlosskapelle.

Marienfigur von Schloss Hofhegnenberg bei Kapellenführung zu sehen

Wie Löw erläutert, war diese über 150 Jahre lang als Wallfahrtskapelle ein Ziel für Pilger. Verehrt wurde eine wundertätige Marienfigur. Die kleine Statue aus dem 15. Jahrhundert ist noch erhalten und befindet sich in der Mitte des Hochaltars. Der Legende nach soll sie Hofhegnenberg im 30-jährigen Krieg vor den Schweden gerettet haben. Die versuchten nämlich die Figur zu verbrennen.

Diese Marienfigur soll Hofhegnenberg im 30-jährigen Krieg vor der Zerstörung durch die Schweden gerettet haben. Bild: Gönül Frey

Doch dies missglückte trotz vieler Versuche. „Daraufhin verließen die Schweden voller Schrecken fluchtartig das Schloss“, berichtet Peter Löw. Tatsächlich sei das Schloss Hofhegnenberg eine der ganz wenigen Burgen in der Gegend, die damals nicht von den Schweden zerstört wurden, fügt er stolz hinzu. Die dramatische Geschichte der Marienfigur wird auch in einem mehrteiligen Deckenfresko gezeigt.

Die Figur wurde nicht nur verehrt, sondern zu den verschiedenen Anlässen passend gekleidet. Wie Peter Löw verrät, gibt es eine ganze Schublade mit verschiedenen Kronen sowie Gewänder in allen liturgischen Farben, die noch aus dem 18. und 19 Jahrhundert stammen.

Schlossherr Löw erforscht die unterirdischen Gänge seines Anwesens

Der Unternehmer hat das Schloss Hofhegnenberg samt der Barockkapelle 2008 erworben und seitdem Schritt für Schritt instand gesetzt. Doch die Arbeit geht nicht aus. Momentan wird das leer stehende Brauereigebäude umgebaut. Hier entstehen laut Löw noch einige Gästezimmer. „Außerdem haben wir in diesem Jahr die gesamten Kellergewölbe im Wirtschaftshof frei gelegt“, berichtet der Schlossherr. Dabei entdeckten die Arbeiter alte Gewölbegänge, die wohl noch aus der Bauzeit des Schlosses stammen. Zudem fanden sich große Gewölbe aus dem 19. Jahrhundert, die vermutlich zur Brauerei gehörten. Und dann gibt es auch Bereiche mit Betoneinbauten, die neueren Datums sein müssen.

„Im kommenden Jahr wollen wir nun die seismologischen Untersuchungen für den vorderen Teil des Schlossgartens machen“, sagt Löw. Außerdem plant er den Pavillon – Überrest der einstigen barocken Gartenanlage – zu renovieren und ,wie auf alten Bildern zu sehen, wieder mit einem historischen Kuppeldach auszustatten.

Das Programm beim Kipferlmarkt im Überblick:

Öffnungszeiten Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Gottesdienste am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr

am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr Rahmenprogramm Am Samstag findet um 16.45 Uhr eine Kirchenführung statt, um 17 Uhr gibt es die Eröffnungsansprachen, ab 17.15 Uhr sind die Friedberger Jagdhornbläser zu hören, ab 18.15 Uhr die Chorgemeinschaft Merching und die Bläser der Trachtenkapelle Steindorf . Am Sonntag singt um 16.15 Uhr der Kindergartenchor Steindorf , um 17 Uhr spielen die Friedberger Jagdhornbläser und um 17.30 Uhr ist der Gesangsverein Mammendorf zu hören. Um 18.45 Uhr findet die Kirchenführung statt und es spielen die Bläser der Trachtenkapelle Steindorf .

Am Samstag findet um 16.45 Uhr eine Kirchenführung statt, um 17 Uhr gibt es die Eröffnungsansprachen, ab 17.15 Uhr sind die Friedberger Jagdhornbläser zu hören, ab 18.15 Uhr die Chorgemeinschaft und die Bläser der Trachtenkapelle . Am Sonntag singt um 16.15 Uhr der Kindergartenchor , um 17 Uhr spielen die Friedberger Jagdhornbläser und um 17.30 Uhr ist der Gesangsverein zu hören. Um 18.45 Uhr findet die Kirchenführung statt und es spielen die Bläser der Trachtenkapelle . Nikolaus Der Nikolaus kommt am Sonntag um 16.30 Uhr.



