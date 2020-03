vor 59 Min.

Dieb bricht in Dasinger Sportheim ein

Ein Unbekannter bricht nach Angaben der Polizei Friedberg in ein Sportheim in Dasing ein.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein Unbekannter in das Dasinger Sportheim „An der Brandleiten “ ein. Er verursachte nach Angaben der Polizei Friedberg einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Diebstahlschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

