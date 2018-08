21:05 Uhr

Dramatik pur beim SV Mering

Mering verliert das vierte Spiel in Folge und hadert beim 2:3 gegen Wolfratshausen mit dem Schiedsrichter. Kissing und Friedberg siegen im Pokal.

Von Peter Kleist

Nein, das war nichts für schwache Nerven, was sich am Mittwochabend beim Landesligaduell zwischen dem SV Mering und dem Bayernliga-Absteiger BCF Wolfratshausen abspielte. Mering sah nach einem 0:3-Rückstand nach 69 Minuten wie der sichere Verlierer aus, doch dann machten es die Rot-Weißen mit einem Doppelschlag noch spannend. Aber alles half nichts, der MSV verlor auch sein drittes Heimspiel in dieser Saison und kassierte die vierte Niederlage in Folge.

SVMering – BCF Wolfratshausen 2:3 „Das ist ja Wahnsinn“, das dürfte der wohl am häufigsten gesagte Satz auf der Meringer Trainerbank gewesen sein – zumindest in den ersten 45 Minuten. Die beiden MSV-Trainer Gerhard Kitzler und Christian Cappek waren des Öfteren gar nicht einverstanden mit der Regelauslegung des Münchner Unparteiischen Benedikt Öllinger. Der ließ sehr viel laufen und war alles andere als ein Heimschiedsrichter. Die Auseinandersetzungen gipfelten in einem heftigen Disput an der Seitenlinie, als einmal sowohl Cappek als später auch Kitzler der Verweis auf die Tribüne angedroht wurde. Der MSV konnte aber auch gegen Wolfratshausen nicht punkten, es setzte mit 2:3 eine weitere Niederlage. Die Gäste waren konsequenter und zielstrebiger und profitierten wieder von Meringer Fehlern. Beim 0:1 ließ sich Utz düpieren, das 0:2 war ein abgefälschter Freistoß, das 0:3 resultierte aus einem Konter. Die Meringer bewiesen aber Moral, steckten nicht auf und verkürzten durch Noah Kusterer und Maximilian Lutz noch auf 2:3, zu mehr aber reichte es nicht mehr. Merings junger Keeper Simon Kratzer, der den verletzten Adrian Wolf vertrat, war bei allen drei Toren machtlos.

Mering Kratzer, Krebold, Lutz, Cosar, Wiedemann, Gärtner, Ludwig (60. Kristen), Spicker, Utz, Kerber, Ersoy (46. Drevs) – Tore 0:1 Schnabel (11.), 0:2 Spehar (25.), 0:3 Schnabel (69.), 1:3 Kusterer (73.), 2:3 Lutz (75.) – Gelb-Rot Krebold (MSV/84.) – Zuschauer 100

FCKönigsbrunn – Kissinger SC 1:2 Der Kissinger SC löste seine Pflichtaufgabe in der 3. Runde des Pokals beim Kreisligisten mit etwas Mühe, aber letzten Endes doch verdient. Die Hausherren hatten zwar den besseren Start mit einem Pfostenschuss von Manuel Salzmann, die Tore aber erzielte dann doch der Bezirksligist. Bastian Lang traf per Freistoß aus 16 Metern zum 1:0 für den Gast, Julian Büchler legte in der 47. Minute mit einem abgefälschten Weitschuss das 2:0 für Kissing nach. Königsbrunn verkürzte nur mehr durch Manuel Salzmann auf 1:2.

SF Friedberg – Dasing 2:1 Die Sportfreunde Friedberg bleiben weiter im Toto-Pokalgeschäft. Mit einem verdienten 2:1-Heimerfolg im Derby gegen den Kreisklassisten setzte sich der A-Klassist in einem tollen Pokalkrimi durch. SF-Vorsitzender Fritz Sedl sprach von einem interessanten „und auch verdienten Erfolg, auch wenn wir es uns mit den unnötigen Undiszipliniertheiten zum Spielende selbst schwer gemacht haben.“ Alex Jegel und Jan Pupeter sahen die Ampelkarte vom aufmerksamen Unparteiischen Robert Brenner. Für die Hausherren traf Tarek Raboue zweimal (13. und 39. Minute), für Dasing war Fabian Schmid erfolgreich. (r.r)

Themen Folgen