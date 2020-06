09:51 Uhr

Dreijähriges Kind am Friedberger Baggersee vermisst

Eine Suchaktion nach einem drei Jahre alten Kind gab es am Mittwoch am Friedberger See, meldet die Polizei. Was war passiert?

Von Ute Krogull

Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass ein dreijähriges Kind am Baggersee vermisst wird. Das Kind war zuletzt im Wasser gesehen worden.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften, u.a. Feuerwehr und Wasserwacht, wurde alarmiert und begann mit der Suche im Wasser.

Das Kind in Friedberg wurde gefunden

Das Kind konnte nach kurzer Zeit aus dem Wasser geholt werden. Es war wach und ansprechbar und wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt.

