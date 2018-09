vor 25 Min.

EAV kommt - „Aus Mering soll kein zweites Wacken werden“

Die österreichische Kultband EAV ist auf Abschiedstour und macht Station am Festivalgelände Badanger. Veranstalter Acky Resch hat sich einiges vorgenommen. Doch Bürgermeister Kandler stellt klare Regeln auf

Tourmanager Lothar Schlessmann verspricht: „Mit der Ersten Allgemeinen Verunsicherung kommt nicht nur Schmäh aus Österreich nach Mering, es wird jede Menge gerockt auf der Bühne am Badanger.“ Nachdem er schon im Sommer mit Georg Buchner und der bayerischen Kultband Haindling 2500 Besucher auf das Festivalgelände nach Mering gelockt hat, ist er am 27. Juli mit der EAV, wie sich die Band um Sänger Klaus Eberhartinger und Gitarrist Thomas Spitzer kurz nennt, ein zweites Mal in der Marktgemeinde.

Lothar Schlessmann gelang es, die Abschiedstour der Band aus der Steiermark so zu legen, dass sie auch in Mering Station machen. „Nachdem wir auch nächstes Jahr wieder nicht auf der Freilichtbühne in Augsburg willkommen sind, war es kein großer Schritt für mich, wieder auf Acky Resch und die Marktgemeinde Mering zuzukommen“, sagt der Augsburger Musikmanager. Hier stimme die Atmosphäre und auch die Kooperation mit der Gemeinde. „Anfangs dachte ich ja noch, dass das Gelände schwierig werden könnte, wegen des Zugverkehrs“, blickt Schlessmann zurück. Doch diese Bedenken seien schnell verflogen. „Es ist ein wunderschöner Platz, wenn auch mit viel Aufwand für den örtlichen Veranstalter verbunden“, so Schlessmann weiter. Denn alles müsse erst mobil errichtet werden, angefangen vom Toilettenwagen, bis zum Backstagebereich für die Künstler.

Acky Resch freut sich sehr über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir haben mit dem Haindling-Open-Air bewiesen, dass wir es können und deshalb ist es super, dass sich nun mit der EAV eine weitere Band aus dem Management von Lothar Schlessmann für Mering entscheidet.“ Ihm ist natürlich daran gelegen, dass „behutsam“ mit dem Gelände am Badanger umgegangen wird. „Ich weiß, dass mit Biergarten, Open Air und Oktoberfest schon einiges auf die umliegenden Nachbarn zukommt“, sagt Resch, „doch wir achten sehr auf ein gutes Miteinander“. Nächstes Jahr kommt mit dem großen Feuerwehrjubiläum und der Bayern 3 Band am 20. Juli noch ein weiteres Event dazu. Acky Resch ist auch hier mit seinem Team involviert.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hatte schon beim Haindling-Konzert signalisiert, dass ihm der Gedanke von einem Festivalgelände am Badanger sehr gut gefalle. „Eins ist aber klar, aus Mering soll kein zweites Wacken werden“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er spielt auf das Heavy-Metal-Festival im Norden Deutschlands an, das einst klein begann und nun immer größere Ausmaße annimmt. „So etwas soll hier nicht passieren“, versichert Kandler. Stattdessen stellt er sich dort Veranstaltungen vor, die alle Generationen ansprechen. „Ob Jung oder Alt, jeder soll sich hier wohlfühlen“, so Kandler weiter.

Ebenfalls klar stellt Kandler auch die Zusammenarbeit mit dem Party- und Veranstaltungsservice Acky Resch. „Herr Resch hat bewiesen, dass er es kann und mit Biergarten, Oktoberfest und Open Air auch gezeigt, was dort am Badanger möglich ist“, lobt Kandler. Dennoch werde jede Veranstaltung vonseiten der Kommune genehmigt und durchlaufe das übliche Verfahren. „Jeder andere, der auch eine Veranstaltung am Badanger plant, kann sich an uns wenden“, sagt er. Ein Monopol habe Resch dort nicht.

Über die genauen Gebühren, die für die Nutzung des Geländes anfallen, will Kandler sich nicht äußern. „Wir machen da auf jeden Fall keinen großen Gewinn“, informiert Kandler lediglich. Anfallende Kosten für Bauhofleistungen werden zudem noch in Rechnung gestellt.

Es sei für die Marktgemeinde ein großer Imagegewinn, wenn Haindling oder andere Musiker wie die EAV nach Mering kommen. „Das zählt in dem Fall mehr“, so der Bürgermeister weiter. Zudem trage der Veranstalter das finanzielle Risiko vollkommen alleine.

Karten Die Erste Allgemeine Verunsicherung spielt am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr auf dem Festivalgelände am Badanger. Einlass um 18 Uhr. Bereits ab 16 Uhr ist der Biergarten vor dem Konzertgelände geöffnet. Vorverkauf bei Party & Veranstaltungsservice Acky Resch, bei der Marktgemeinde Mering oder unter www.az-ticketservice.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

