vor 16 Min.

Ein Friedberger im Guinnessbuch der Rekorde

Benjamin Liebhäuser hat 279 Hornisten zu einem Konzert zusammengeführt. Im November kommt er mit kleinerem Ensemble in seine Heimatstadt.

Von Thomas Goßner

Rekordverdächtig war schon das, was Benjamin Liebhäuser in seiner Heimatstadt Friedberg auf die Beine gestellt hatte: Ein Ensemble aus über 50 Hörnern machte Ende Oktober vergangenen Jahres die Stadtpfarrkirche zu einem Konzertsaal. Am Ende gesellten sich viele Besucher mit ihren Instrumenten dazu, um gemeinsam mit den Profis und ambitionierten Amateuren den Pilgerchor aus Wagners Tannhäuser zu spielen. „Der gewaltige Klang ließ die Säulen von St. Jakob leicht vibrieren“, schrieb die Kritikerin unserer Zeitung. Und die Plätze in der Kirche reichten für das Publikum bei Weitem nicht aus.

Doch jetzt hat Liebhäuser, der den Namen seiner Frau angenommen hat und nun Benjamin Comparot heißt, noch eins draufgesetzt. Zum „Carnaval du Cor“, dem „Hornkarneval“ in Pullach bei München, kamen kürzlich sage und schreibe 279 Hornistinnen und Hornisten. Damit hat Festivalorganisator Comparot den bestehenden Guinnessrekord in der Kategorie „Größtes Hornensemble weltweit“ übertroffen und den österreichischen Musikverein Diersbach von der Spitze verdrängt. Der „Carnaval du Cor“, der innerhalb von wenigen Jahren einen unerwarteten Zuspruch erlebte, darf sich ab sofort mit dem Guinness-Ehrentitel „Officially Amazing!“ schmücken – ist also ganz offiziell erstaunlich!

Eine Friedberger Musikerfamilie

Benjamin Comparot stammt aus einer Friedberger Musikerfamilie. 42 Jahre lang war seine Mutter Monika Liebhäuser Organistin, Chorleiterin und Orchesterdirigentin in St. Pankratius in Lechhausen. Auch daheim in Wulfertshausen spielte die Musik eine große Rolle. Schon im Alter von zehn Jahren erhielt der Sohn seinen ersten Hornunterricht, mit 13 wechselte er auf das Augsburger Leopold-Mozart-Konservatorium.

Auch wenn es ihn beruflich in die Verlagsbranche zog, so musizierte er doch bereits mit internationalen Größen wie Martha Mödl oder Dimitri Ashkenazy. Aus Liebe zu seinem Instrument traf er sich vor fast 20 Jahren erstmals mit Gleichgesinnten zu einem Wochenende auf der Schwäbischen Alb – der Keimzelle des heutigen „Carnaval du Cor“. Die Veranstaltung wurde von Mal zu Mal größer. Doch dass es heuer gleich mit dem Rekordversuch klappen würde, war lange Zeit gar nicht klar. „Viele befreundete Hornisten waren über Fasching beim Skifahren oder hatten selbst Konzerte. Eine Woche vor dem Versuch habe ich alle mir bekannten Teilnehmer noch einmal motiviert, ihrerseits mitzutrommeln“, berichtet Comparot. Doch mit der puren Zahl der Teilnehmer war es nicht getan. „Die Regularien der Guiness-Redaktion sind mindestens ,sportlich‘ zu nennen“, berichtet er: „Es gibt wirklich sehr viel zu beachten, gerade was die Wahl des Austragungsortes und die Zählung betrifft.“

Der nächste Auftritt in Friedberg

Am Ende wurde der Rekord aus Diersbach um 100 Teilnehmer übertroffen. Dass es beim nächsten Mal eine weitere Steigerung geben soll, schließt Benjamin Comparot definitiv aus. Fest steht aber bereits der nächste Auftritt in seiner Heimatstadt: Am Sonntag, 10. November, gibt es wieder ein Hornkonzert. Diesmal in der Max-Kreitmayr-Halle.

