Ein Tag als Zöllnerin bei der Friedberger Zeit

Unsere Reporterin Sabine Roth ist beim Altstdatfest als Zöllnerin für den TSV am Friedberger Berg im Einsatz.

Von Sabine Roth

Als Betriebswirtschaftlerin lag mir das Finanzielle schon immer im Blut. Als Zöllnerin während der Friedberger Zeit aktiv zu sein und viele Geldscheine in der Hand halten zu dürfen, lag deshalb nahe.

16 Oberzöllner sind bei der Friedberger Zeit im Einsatz

An sechs Toren der Stadt übernehmen die Sportvereine diese Dienste seit vielen Jahren. Es werden jedes Mal Freiwillige gesucht, die die 16 Oberzöllner an den sechs Toren der Stadt unterstützen. Wichtig: Man muss mindestens 16 Jahre alt und Mitglied in einem Sportverein aus Friedberg sein. Zudem braucht man ein historisches Gewand.

Für mich ein Leichtes: Ein Bürgerinnengewand habe ich mir schon vor 16 Jahren zugelegt, als ich von Hochzoll nach Friedberg-West gezogen bin und die Friedberger Zeit wieder anstand. Denn: Wer bei der Friedberger Zeit dazugehören will, für den ist ein Gewand quasi Pflicht. Wer keines hat, kann es sich aber auch ausleihen. Die Vereine unterstützen dabei. Da ich seit über 15 Jahren Mitglied im TSV Friedberg und als Übungsleiterin bei der Turnabteilung aktiv bin, melde ich mich seitdem sehr gerne für diese Aufgabe. Ich trage mich rechtzeitig in die Zöllnerlisten ein, um einen Platz am Berg zu ergattern. Dort stehe ich am liebsten, weil sich hier einfach etwas tut.

Teil der Einnahmen dürfen Zöllner bei Friedberger Zeit behalten

Pünktlich um 18 Uhr übernehme ich am Samstagabend den Dienst der Vorgänger. Als erstes muss ich mich in die Anwesenheitsliste eintragen: mit meinem Namen, dem Verein und der Abteilung. Das ist wichtig, denn von jedem Festobulus gehen zehn Prozent in die Kasse meiner Abteilung. Man wird in der Regel für zwei oder drei Stunden zum Dienst eingeteilt.

Damit wir dem Ansturm gerecht werden und wir immer noch Zeit für einen kurzen Plausch mit den Besuchern haben, sind wir mehrere Zöllner am Berg. Mein Mann begleitet mich wieder gerne. Außerdem teilen sich die alten Hasen Daniela Hopfes sowie Ralph und Simone Neumeier von der Handballabteilung mit uns den Dienst. Die Oberzöllner Karl Schafitel und Manfred Ostertag weisen uns ein. Mit kalten Getränken werden wir gut versorgt. All das findet sich im Zollhäuschen neben der Schranke.

Zöllner beim Friedberger Altstadtfest machen mehr als abkassieren

Gäste im historischen Gewand dürfen wir passieren lassen. Wer Tracht, ein Faschingskostüm oder ein Mittelaltergewand trägt, muss zahlen. Für einen Zollschein für den Plasterzoll für einen Tag müssen wir 5 Euro verlangen, für alle zehn Tage 10 Euro. Dafür gibt es Tagestickets, die wir entwerten müssen, und Siegel zum Umhängen. Bei der Gründung der Burg Friedberg um 1257 und der Stadt Friedberg um 1264 spielten neben der Grenzsicherung nämlich die damit verbundenen Zolleinnahmen eine große Rolle.

Jetzt kann es losgehen. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Denn gerade die unvorhergesehenen Dinge sind es, die den Job als Zöllner so interessant machen. Es ist mehr als nur Abkassieren und Programmhefte verteilen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Diesmal kommt ein Vater mit seinem Sohn zu uns und fragt nach der Erste Hilfe-Station. Er braucht dringend ein Pflaster. Zwei Augsburgerinnen wollten gar nicht zum Fest. Sie hatten nur einen Tisch in einem Lokal reserviert, das sich in der Bauernbräustraße befindet. Also mittendrin. „Keine Chance. Ihr müsst den Zoll bezahlen“, sage ich zu ihnen. Man muss streng sein und sich an die Regeln halten. Denn einige versuchen mit raffinierten Tricks, auf Umwegen in die Festzone zu gelangen.

Bei gutem Wetter haben Zöllner in Friedberg viel zu tun

Unsere Oberzöllner Karl Schafitel und Manfred Ostertag lassen uns für einen kurzen Moment allein. Sie mussten jemand in der Festzone besuchen und dort ein Geburtstagsständchen singen. Deshalb muss man auch als ehrenamtlicher Hilfszöllner mutig sein und Entscheidungen treffen. Eine Frau kommt mit ihrem Fahrrad und ihren Einkäufen den Berg herauf und will zu ihrer Wohnung am Bahnhof. Wir fragen sie nach ihrer Einfahrtsgenehmigung. Fehlanzeige! Sie muss umdrehen. Zudem Fahrräder sind in der Festzone sowieso verboten. Bei harten Fällen müssen wir die Security holen.

Aufgrund des guten Wetters wollten viele den Abend auf dem Fest verbringen und es war immer was los. Nicht nur Einheimische, auch aus der Ferne kamen die Gäste. Deshalb durfte ich sogar einmal als Stadtführerin einspringen. „Was ist denn da eigentlich los?“, wollten fünf junge Leuten aus Bremen wissen. Zum Glück habe ich beim letzten Pressetermin erfahren, um welche Zeit es sich hier genau handelt, wie viele Bürger damals in der Herzogstadt wohnten und welche Berufe vorherrschten.

Zöllner beim Altstadtfest in Friedberg: Eine schöne Aufgabe

Man ist quasi Mädchen für alles und nicht nur Geldeintreiber. Es macht viel Spaß. Ich mache es immer wieder gerne. Meine Mitzöllnerin Daniela Hopfes ist schon seit über zehn Jahren leidenschaftlich mit dabei. Damals hat sie sich auch ein Gewand als Magd geschneidert. Weil die gebürtige Friedbergerin inzwischen in München wohnt, hat sie sich diesmal extra Urlaub genommen. „Es ist ja nur alle drei Jahre. Und das ist es mir wert“, sagt sie.

Ich finde, es macht sogar irgendwie süchtig. Ein Wochenende steht uns noch bevor und ich freue mich schon sehr darauf, nochmals am Berg kassieren zu dürfen.

Wer mich besuchen möchte, meine nächsten Dienste am Berg sind am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 20 bis 23 Uhr.

