vor 40 Min.

Ein Völser Abend zum Jubiläum

Die Südtiroler bringen zum Festwochenende ihre Blaskapelle in voller Besetzung mit. Auf Gäste und Gastgeber wartet an zwei Tagen ein großes Programm an verschiedenen Orten

Von Otmar Selder

Mit der Musikkapelle hat es vor 60 Jahren beim Friedberger Volksfest begonnen, mit der Musikkapelle der Südtiroler Berggemeinde Völs am Schlern wird am 9. und 10. November das Jubiläum gefeiert. Die Weichen sind im Partnerschaftskomitee und bei den Organisatoren der Stadt Friedberg gestellt. Das Wittelsbacher Schloss, die Max-Kreitmayr-Halle, die Pfarrkirche St. Jakob und das Kreuzgratgewölbe in Aichach sind die Stationen, bei denen man sich an die zahlreichen freundschaftlich verlaufenden Begegnungen und Episoden erinnert.

Nachdem sich ein Volksfesttermin leider nicht verwirklichen ließ, musste man auf den November Termin ausweichen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Völser auf Fremdenverkehrstermine und auch auf Konzerttermine der Kapelle Rücksicht nehmen mussten. Und es soll auch zum Sechzigsten nur ein „bescheidenes Fest“ werden, sagt der langjährige Präsident des Komitees, Reinhard Pachner. Aber jetzt rücken sie immerhin mit 55 „Mann“ an und repräsentieren an vorderster Front die geschichtsträchtige Vergangenheit. In zwei Bussen kommen die Südtiroler mit einer Hundertschaft und sie bleiben aber traditionellerweise nur eine Nacht, weil man „zuhause so viel zu tun“ hat.

Das Programm in Kürze: Eintreffen Samstagmittag gegen 12 Uhr in Wulfertshausen bei Losingers Hofschänke zum Mittagessen, anschließend um 14.30 Uhr Quartierverteilung auf die Beherbergungsbetriebe Friedbergs. Um 17 Uhr gibt die Stadt Friedberg durch Bürgermeister Roland Eichmann einen Festempfang im Wittelsbacher Schloss für die Völser und geladene Gäste. Um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) steigt der Völser Abend in der Max- Kreitmayr-Halle mit Bewirtung durch den Angus Club. Musikalisch werden die Gäste vom Völser Klangkörper und der Stadtkapelle Friedberg unterhalten.

Am Sonntag gestalten die Völser Musiker um 9.15 Uhr die Festmesse in St. Jakob, die Weihbischof Anton Losinger und Pater Steffen Brühl zelebrieren. Anschließend geht es in die mittlere Bahnhofstraße, Einmündung Stadtgraben, wo die offizielle Übergabe mit Enthüllung des Völser Gastgeschenkes durch Bürgermeister Othmar Stampfer erfolgt (wir berichteten). Danach machen sich die Völser und die Friedberger Offiziellen auf Fahrt nach Aichach, weil der Landkreis durch Landrat Klaus Metzger im Kreuzgratgewölbe ein Weißwurstessen ausgibt, bevor die Südtiroler die Reise über den Brenner antreten.

Karten für den Völser Abend am Samstag, 9. November, in der Max-Kreitmayr-Halle gibt es ab Montag, 21. Oktober, im Bürgerbüro im Rathaus. Auskünfte beim Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Reinhard Pachner, Telefon 08205/1331 und Clarissa Beck, von der Stadt Friedberg, Telefon 0821/6002-213.

