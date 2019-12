Ein barrierefreies Mering ist sein größter Wunsch

Plus Stefan Heigl ist seit genau einem Jahr nun als Behindertenbeauftragter der Marktgemeinde im Amt. Was sich alles in dieser Zeit getan hat und was er noch alles vor hat.

Ziemlich große Fußstapfen hatte der langjährige Behindertenbeauftragte Georg Schneider in Mering hinterlassen. Vor einem Jahr wagte sich Stefan Heigl an die Aufgabe und übernahm das Amt. 17 Jahre lang war Georg Schneider als Behindertenbeauftragter des Marktes Mering für die Belange der Menschen mit Behinderung im Amt gewesen. Aus Altersgründen hat er bei der Gemeinde seinen Rücktritt eingereicht. Doch er hatte sich bereits Gedanken gemacht, über seine Nachfolge. Sein Wunschkandidat war Stefan Heigl. Der Fachberater für Menschen mit individuellem Förderbedarf brachte nämlich bereits bei seinem Amtsantritt erste Erfahrungen mit, ist er doch Inklusionsbeauftragter bei der IHK Schwaben. „Georg Schneider hat mich bereits ein Jahr vor seinem Rücktritt zu etlichen Terminen mitgenommen“, erzählt Heigl, der selbst im Rollstuhl sitzt.

In seiner zwölfmonatigen Amtszeit hat sich schon viel getan. Seine erste „Tat“ war beim Gymnasium am Zebrastreifen für Bordsteinabsenkungen zu sorgen. Dann hat er beispielsweise die Offene Sprechstunde im Caritas-Seniorenzentrum St. Agnes wiederbelebt. Diese zentrale Anlaufstelle für Belange von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Angehörigen sowie allen Interessierten, welche Gerhard Frick (Offene Behindertenarbeit), Alfred Schwegler (Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund) und Heigl im vierwöchigen Turnus anbieten, hilft den Meringern beispielsweise bei Verkehrsproblemen, beim Ausfüllen von Formularen oder bei der Suche geeigneter Fachstellen.

Ein immer wiederkehrendes Thema, dessen sich Stefan Heigl annimmt, ist die Situation auf den Meringer Friedhöfen. Die vielen Kieswege dort machen nicht nur für Rollstuhlfahrer aus dem Friedhofsbesuch ein Abenteuer. „Mein letzter diesbezüglicher Fall betraf eine Frau im Rollstuhl, deren Mann jüngst gestorben ist. Sie kann nicht einmal das Grab ihres Mannes besuchen“, sagt Heigl betrübt. Unter anderem ein Grund für ihn, für den Meringer Gemeinderat zu kandidieren, „denn so kann ich die Sache aktuell den Räten vorlegen“, sagt er. Natürlich will er dann auch dem Bauausschuss beitreten, um so auf Barrierefreiheit aller neuen Gebäude zu achten. „Dann würde jede Bauanfrage über meinen Tisch laufen“, blickt er in die Zukunft.

Friedberg als Vorbild für Mering

Gerade das Bauen und die damit verbundenen DIN-Normen haben es ihm angetan. „So langsam kenne ich mich richtig gut aus“, freut sich der 38-Jährige. Aber Gehbehinderte haben zum Beispiel andere Bedürfnisse als Sehbehinderte. Der Rollstuhlfahrer braucht einen möglichst höhengleichen Übergang vom Gehweg zur Fahrbahn, die sogenannte Null-Absenkung. Der Blinde hingegen benötigt die deutliche Kante zum Ertasten. Hier weist die Bordsteinhöhe bestenfalls sechs Zentimeter auf. „Wenn der Meringer Marktplatz umgestaltet werden sollte, plädiere ich für eine ähnliche Lösung wie in Friedberg“, so Heigl. Dort nämlich war die Kreuzung Ludwig-, Münchner und Aichacher Straße vor fast drei Jahren absolut barrierefrei umgebaut worden. Somit ist sie die einzige derartige Kreuzung im Umland und hat seiner Meinung nach „eine Leuchtturmfunktion“.

Heigel entwickelt mit einem Freund eine neue App

Heigls Klienten kommen nicht nur aus Mering. „Auch Menschen aus Kissing oder Merching rufen mich oft an und fragen mich um Rat“, berichtet er. Immer wieder aber fällt ihm auf, dass die Menschen Probleme haben, zum Telefonhörer zu greifen oder gar die Beratungsstelle in St. Agnes aufzusuchen. Hier soll die Anonymität einer App helfen. Mit seinem Freund Florian Krüger hat Stefan Heigl eine App entwickelt, die Hilfesuchende und Helfer zusammenbringt. Stefan Heigl erklärt: „Beispielsweise liegt mein Autoschlüssel auf einem Regal und ich komme nicht hin. Dann schreibe ich schnell in die App, dass ich diese Hilfe benötige. Bei etlichen potenziellen Helfern in der Nähe ploppt meine Nachricht auf und derjenige, der am nächsten bei mir ist, kann mir schnell und unbürokratisch helfen“.

Wie sein Vorgänger Georg Schneider ist auch Heigl die Situation der Meringer Apotheken ein Dorn im Auge. „Leider ist keine, trotz aller Mühen, komplett barrierefrei“, moniert er. Zu seinem Vorgänger hält er engen Kontakt. „Es vergeht keine Woche, in der wir nicht telefonieren“, sagt er. Er schätzt dessen Know-how. Heigl weiß, dass alle Verbesserungen im Hinblick auf Menschen mit Behinderung sehr lange dauern. „In den Köpfen der Menschen muss sich noch mehr tun“, sagt Stefan Heigl. Die Sensibilisierung der Gesellschaft hätte große Fortschritte gemacht. „Aber immer noch stoßen Menschen mit Behinderung nicht nur auf bauliche Barrieren. Häufig stellen Unverständnis und Vorurteile bei den Menschen das größte Hindernis dar.“

