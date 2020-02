vor 51 Min.

Einbrecher steigen in Dasinger Firma ein

Die Polizei Friedberg meldet einen Einbruch in Dasing.

Einbrecher trieben in der Taitinger Straße in Dasing ihr Unwesen. Die Polizei ermittelt.

Von Ute Krogull

Zwischen Samstag und Montag drang ein unbekannter Täter in eine Firma in der Taitinger Straße in Dasing ein, meldet die Polizei Friedberg. Es entstand Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Einbruch in Dasinger Firma: 500 Euro Sachschaden

Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

