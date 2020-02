13:40 Uhr

Einbrecher steigen in Firmen in Mering und Kissing ein

Die unbekannten Täter richteten bei Einbrüchen in Mering und Kissing erheblichen Sachschaden an. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Thomas Goßner

Mehrere Einbrüche in Firmengebäude gab es in der Nacht zum Mittwoch. Wie die Polizei mitteilt, drangen noch unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in der Lechauenstraße sowie in zwei Betriebe in der Peterhofstraße und in der Industriestraße in Kissing ein. In allen drei Fällen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in die Büroräume und hinterließen Sachschaden von jeweils ca. 1000 Euro.

Einbrüche in Mering und Kissing: mehrere tausend Euro Schaden

Ob dabei etwas erbeutet wurde, ist noch unklar. Ein Schaden von 1500 Euro entstand beim Einbruch in ein Unternehmen in der Bertha-Benz-Straße in Mering. Die Friedberger Polizei bittet unter 0821/323-1710 um Hinweise.

