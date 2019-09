vor 40 Min.

Eine neue Heimat für die CSU

Nach 40 Jahren hat die Partei im Herzen der Altstadt ein neues Domizil gefunden. Doch etwas fehlt noch

Von Sabine Roth

40 Jahre lang hatte die CSU Friedberg ihren Sitz in der Herrgottsruhstraße 1. Da an dieser Stelle ein neues Gebäude geplant ist, musste man sich nach einer neuen Heimat umsehen. Mit ein bisschen Wehmut sei man schon ausgezogen aus dem alten Kinderheim, doch nun sei die Fraktion froh, dank Petra Gerber einen neuen zentralen Standort in der Ludwigstraße 15 gefunden zu haben. „Wir sind hier inmitten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir wollen bei den Menschen sein“, sagt der Stadtverbandsvorsitzende Manfred Losinger bei der offiziellen Eröffnung. „Von hier aus gilt auch weiterhin unser Anspruch, direkt vor Ort zu sein, und das nicht nur in der Kernstadt, sondern vor allem auch in unseren Stadtteilen.“ Von hier aus werde viel entschieden, und es soll Infostände in der Ludwigstraße geben sowie 14-tägige Bürgersprechstunden. Losinger betonte, dass es sicher eine gute Entscheidung gewesen sei, die die Fraktion zusammen mit ihrer CSU-Familie – vom Stammtisch über die Senioren- und Frauen-Union bis zur Jungen Union – getroffen hat. Das Zimmer stehe allen offen.

Eingeladen waren alle Vertreter der Arbeitsgemeinschaften und der zehn Ortsverbände. Trotz Urlaubszeit kamen über 50 Gäste, die sich von den neuen Räumlichkeiten, wo früher die Schülerhilfe untergebracht war, selbst ein Bild machten und die Neueröffnung mit Häppchen und Getränken gebührend feierten.

Eine Wand musste weichen, und ein neuer schöner Fußboden in Holzoptik wurde verlegt. Aus den zwei kleinen Räumen ist nun ein großes helles Büro geworden. Jetzt müssen nur noch neue Möbel ihren Platz finden. Bis auf das alte Holzkreuz, das bereits seinen Platz gefunden hat, musste das alte schwere Mobiliar weichen. Das hätte nicht mehr dazugepasst. Im Moment stellt der CSU-Stadtverband Friedberg mit 13 Stadträten die größte Fraktion im Rathaus dar. Voller Tatendrang könne man sich nun dem Wahlkampf widmen.

Hansjörg Durz, Mitglied des Bundestages, und Landrat Klaus Metzger betonten bei ihrer Begrüßung, wie wichtig die Nähe zu den Menschen und ihrer Heimat sei, vor allem so kurz vor den Kommunalwahlen. Genau das habe man nun hier im Herzen von Friedberg gefunden. Wie es sich für eine christlich-soziale Volkspartei gehöre, segnete Pater Martin Holzmann den neuen Raum, damit hier Entscheidungen getroffen werden können, die zum Wohle aller gut sind. Jetzt muss noch das Schild angebracht werden, um es auch nach außen sichtbar zu machen.

