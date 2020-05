15:58 Uhr

FDP-Kreisrat Faller schließt sich der CSU im Kreistag Aichach-Friedberg an

Der in Dasing wohnende Liberale beendet die Ausschussgemeinschaft mit der ÖDP Aichach-Friedberg. Hier nennt er die Gründe.

Karlheinz Faller, Kreisrat der FDP, schließt sich der CSU-Fraktion im Kreistag an. In der vergangenen Wahlperiode hatte Faller noch gemeinsam mit Bertha Arzberger und Josef Moll von der ÖDP eine Ausschussgemeinschaft gebildet.

Für ihn geht es darum, an den Informationsflüssen beteiligt zu werden und von sachorientierten Diskussionen zu profitieren: „Ein Einzelkämpfer ohne Vernetzung im Kreistag macht wenig Sinn. Schließlich erwarten auch die Bürger, die uns wegen unseren thematischen und politischen Positionen gewählt haben, dass wir das Mögliche tun, um diese in die Debatten einzubringen und zumindest in Teilen umzusetzen. Nach meinem Eindruck gibt es in der CSU Fraktion im Kreistag, traditionell, genug Spielraum, eigene Meinungen und Positionen zu vertreten.“ Die CSU-Fraktion hat Fallers Wunsch einstimmig befürwortet.

Auch die Friedberger FDP-Stadträtin Böhm vollzieht den Wechsel

In der vergangenen Woche hatte bereits die Friedberger FDP-Stadträtin Cornelia Böhm die Fraktionsgemeinschaft mit Parteifreien Bürgern und ÖDP beendet. In der neuen Periode ist sie nun, wie berichtet, Mitglied der CSU-Fraktion im Stadtrat. (AZ)

