11:00 Uhr

Fahrräder am Bahnhof von Mering-St. Afra in Brand gesteckt

Die Polizei Friedberg meldet, dass ein Unbekannter in Mering-St. Afra mehrere Fahrräder in Brand gesteckt hat.

Ein Unbekannter hat laut Polizei Friedberg mehrere Fahrräder in Brand gesteckt. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende am Bahnhof Mering-Sankt Afra.

Von Ute Krogull

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag und Sonntag mehrere Fahrräder, die am überdachten Fahrradabstellplatz des Bahnhaltepunkts Mering-St.-Afra abgestellt waren. Aufgrund der am Tatort aufgefundenen Brandrückstände geht die Polizei Friedberg davon aus, dass der Täter Holzkohle auf den Fahrradsätteln in Brand gesetzt hat. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere 100 Euro betragen. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.

