vor 49 Min.

Fit bleiben trotz Ausgangsbeschränkung

Fitnessstudios sind wegen des Coronavirus geschlossen. Sind Onlinekurse auch hier die Lösung?

Von Isabelle Sasse

Cathrin Wagenpfeil hat in den letzten Wochen viel zu tun gehabt. Ihr Fitnessstudio Mrs. Sporty in Friedberg musste aufgrund der Corona-Krise alle Kurse absagen. Wie Mrs.-Sporty-Studios in der Region Augsburg hat sie auf Online-Training umgestellt.

Wagenpfeil erklärt, wie das funktioniert: Das Training, das normalerweise in Kleingruppen stattfinde, gebe es jetzt als Live-Work-out. Die Trainer sind im Studio und filmen sich, während sie Übungen machen. Zweimal täglich können die Mitglieder über Zoom oder Youtube den Livestream ansehen und so in Bewegung bleiben. Die persönlichen Trainingspläne, die ihre Mitglieder sonst erhalten, können sie jetzt über die App abrufen. Die Pläne sehen auch weiterhin Trainergespräche vor, die nun über Videochat geführt werden.

Wagenpfeil sagt, es sei den Aufwand wert gewesen. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen, die Frauen sind froh, dass wir das eingerichtet haben.“ Viele Mitglieder leben alleine und können so trotzdem Kontakt zu anderen Menschen aufrechterhalten und sich gleichzeitig fit halten. Ehemalige Mitglieder können ihre Mitgliedschaft online wiederherstellen. Aber auch neue Mitglieder können sich anmelden – auch das kostenlose Schnuppertraining sei weiterhin zugänglich per Skype.

Sie sei dankbar, dass durch das große Interesse der Mitglieder auch die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter gesichert werden. Wagenpfeil hat zwar wie viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, aber sie habe sich das Ziel gesetzt, ihren Mitarbeitern so lange wie möglich das volle Gehalt zu zahlen. Wenn die Mitglieder weiter ihren Beitrag zahlen, „müssen wir nicht aus dem Topf des Bundes schöpfen“. Nach der Krise möchte Wagenpfeil wieder zurück zu den persönlichen Trainings. Sie sagt aber auch: „Wir überlegen, vielleicht ein- bis zweimal im Monat Online-Trainings als Option anzubieten.“ Schließlich könne man so auch Kurse mit wenigen Plätzen für alle zugänglich machen.

Auch Fair Fitness Plus in Mering biete Onlinekurse an, erzählt Trainer Dieter Gabriel. Jeden Tag werde auf Youtube ein neues Video hochgeladen, mit dem die Mitglieder trainieren können. Dabei stehen neben Yoga und Pilates auch Body Styling und Konditionstraining auf dem Plan. Die Videos werden im Klub aufgenommen, die Trainer wechseln sich ab.

Bisher sei die Resonanz der Mitglieder sehr positiv. „Viele finden es gut und machen auch regelmäßig mit“, sagt Gabriel. Deshalb will er nach der Krise eine Umfrage machen, ob es auch weiter Online-Trainings geben soll. Er persönlich findet jedoch, es sei wichtig, „sich live und in Farbe zu sehen“ – das reguläre Training bleibe also auf jeden Fall bestehen.

