Auto kracht auf der A8 in Leitplanke: Eine Person im Krankenhaus

Auf der A8 bei Derching kracht ein E-Auto in die Leitplanke, dabei wird eine Person verletzt. Zwei Spuren sind circa eine Stunde lang gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist am Donnerstagmorgen zu einem Unfall auf die A8 gerufen worden, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Derching kurz vor dem Parkplatz Kirchholz. Ein VW war auf der Autobahn in die Leitplanke gekracht, drehte sich und blieb dann auf der rechten und mittleren Fahrspur stehen. Eine verletzte Person musste von Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst geborgen werden und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sperrung auf der A8 wegen Unfall

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle, sie wurde von den Fahrzeugtrümmern gereinigt und weil es sich um ein E-Auto handelte, musste das Hochvoltsystem abgeklemmt werden. Etwa eine Stunde lang war die Autobahn nur auf der linken Spur befahrbar, heißt es von der Feuerwehr. (AZ)