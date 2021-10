Unfall auf Autobahnbrücke bei Derching

Auf der Brücke der AIC 25 bei Derching muss eine Frau bremsen. Das sieht aber der Autofahrer hinter ihr nicht und knallt in ihr Fahrzeug.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch auf der AIC 25 einen Unfall verursacht. Laut Polizei war es gegen 15.45 Uhr, als der Mann und eine 39-jährige Autofahrerin vor ihm auf der AIC 25 Richtung Derching fuhren. Die Frau musste an der Autobahnüberführung bremsen, was der 47-Jährige aber nicht rechtzeitig bemerkte. Er fuhr auf ihren Wagen auf.

Dabei wurde niemand verletzt und auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 6500 Euro. (AZ)