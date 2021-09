Diese Friedbergerinnen und Friedberger rufen zum Impfen auf

Plus Die Stadt Friedberg und der Aktiv-Ring werben mit einer Plakataktion für die Corona-Impfung. Stadtpfarrer Brühl macht ebenso mit wie Olympia-Kanute Tasiadis.

In Friedberg hängen im Moment viele Plakate, überall buhlen Parteien um die Gunst der Wähler. Aber unter den lächelnden Gesichtern sind auch welche, denen es um etwas ganz anderes geht: Bekannte Friedbergerinnen und Friedberger berichten von ihrer Corona-Impfung, um andere zum Mitmachen zu animieren.