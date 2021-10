Friedberg

Federal Mogul wird neuer Partner der Konradin-Realschule

Plus Aus der neuen Zusammenarbeit können sich für die Jugendlichen neue Möglichkeiten in der Arbeitswelt ergeben. Für die Firmen sind sie wiederum genauso wichtig.

Von Marlene Volkmann

Nach einem Jahr Planung und Austausch war es so weit: Die Firma Federal Mogul und die Konradin-Realschule in Friedberg haben offiziell Partnerschaft geschlossen. Den Jugendlichen kann so der Weg in eine gesicherte Zeit nach der Schule geebnet werden. Auch die Firma soll von der Zusammenarbeit mit der Realschule profitieren.

