Harmonic Brass nimmt das Publikum auf musikalische Sommerreise mit

Plus Für den perfekten Klang legen die Mitglieder des Ensembles Harmonic Brass beim Konzert im Friedberger Schulhof sogar den einen oder anderen Sprint hin.

Eine neue Zeitrechnung wollte Harmonic Brass schon mit den ersten Fanfarenklängen beim Konzert in Friedberg anblasen. Hornist und Moderator Andreas Binder verkündete "hochoffiziell das Ende der verrückten Zeiten". Ein Versprechen, das spontan tosenden Applaus auslöste und das das Quintett für die 90 Minuten des mitreißenden Konzerts vor 500 Zuhörerinnen und Zuhörern mehr als erfüllte. Um etwas zu bieten, sprinteten die Musiker und die Musikerin sogar quer über den Schulhof.