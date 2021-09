Laster kollidiert beim Rangieren mit einem BMW

Bei einem Unfall in Friedberg entsteht Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zu einem kostspieligen Zusammenstoß kam es am Am Mittwochmorgen gegen 09.20 Uhr in Friedberg an der Thomas-Dölle-Straße. Der 49-Jährige Fahrer eines Lkw rangierte dort auf einer Baustelle und fuhr auf die Fahrbahn ein. Dabei übersah er laut Polizei einen 78-Jährigen, der dort mit einem Pkw der Marke BMW unterwegs war.

Beteiligte bei Unfall in Friedberg bleiben unverletzt

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.000 EUR. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.