BRK-Helfer sind im Hochwassergebiet im Einsatz für die Menschlichkeit

Plus Am Montag kehren vier BRK-Helfer aus dem Flut-Katastrophengebiet im Kreis Ahrweiler wieder zurück. Die Ehrenamtlichen aus Mering und Friedberg haben mehr als Lob verdient.

Innerhalb von nur zwei Tagen gelingt dem stellvertretenden BRK-Kreisbereitschaftsleiter Daniel Stöckl vier Helfer zu gewinnen, die sich aufmachen, um im Hochwasser-Katastrophengebiet von Ahrweiler ihren ehrenamtlichen Einsatz zu leisten. Es steht für die Einsatzkräfte außer Frage, dass sie dort vor Ort die Sanitäts- und Rettungsdienste unterstützen, die nach Wochen im Dauerdienst an ihre Grenzen kommen.