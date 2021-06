Nach Massenschlägerei müssen härtere Regeln für den Friedberger See her

Plus Nachdem die Abschlussparty am Friedberger See völlig entgleiste, verschärft die Stadt nun die Sicherheitsauflagen. Das ist zwar großer Eingriff, aber der richtige Schritt.

Die letzten eineinhalb Jahre waren für die jüngere Generation nicht einfach. Unter erschwerten Bedingungen mussten sich die Abschlussschüler auf ihre bevorstehenden Prüfungen vorbereiten. Schulfeste, Abschlussfahrten, gemeinsame Unternehmungen - das alles fiel ins Wasser. Angesichts des Ausmaßes der Corona-Pandemie scheinen diese Entbehrungen zwar nicht tragisch, doch für die Entwicklung der Heranwachsenden ist gerade dieser Lebensabschnitt von enormer Bedeutung. Erste psychologische Studien sowie die steigenden Zahlen bei der Jugendpsychiatrie belegen die seelische Not der jungen Generation.

