Friedberg: Trickbetrüger stehlen altem Mann Geld aus dem Haus

Trickdiebe legen laut Polizei in Friedberg einen 86 Jahre alten Mann herein und stehlen ihm Geld.

Von Ute Krogull

Trickdiebe legt laut Polizei in Friedberg einen 86 Jahre alten Mann herein. Am Donnerstag gegen 13 Uhr, verschafften sich zwei Männer unter dem Vorwand einer dringend notwendigen Reparatur am Kamin des Hauses Zutritt zum Anwesen des Mannes. Sie besichtigten abwechselnd mit dem Hausherrn durch das Dachfenster den angeblichen Schaden an der Kaminabdeckung.

Friedberg: 200 Euro von Trickdieben gestohlen

Kurze Zeit später verließen sie überstürzt das Haus, um später zur Durchführung der Arbeiten wieder zurückzukehren, was dann nicht mehr geschah, da einer der Männer in einem unbeobachteten Augenblick die Geldbörse aus dem Küchenschrank entwendet hatte. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 200 Euro.

