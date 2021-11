Unfall: Autos stoßen an Ampel zusammen

Auf der Aichacher Straße muss ein Mann sein Auto abbremsen, der Fahrer hinter ihm bemerkt das aber nicht schnell genug und rollt gegen den Wagen.

Ein Sachschaden von etwa 800 Euro ist bei einem Unfall am Dienstag auf der Aichacher Straße in Friedberg entstanden. Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger die Straße in südlicher Richtung entlang und musste an der Einmündung zur Konradinstraße an der Ampel halten.

Hinter ihm fuhr ein 53-jähriger Autofahrer. Laut Polizei erkannte dieser die Situation nicht rechtzeitig und rollte mit seinem Wagen gegen den des 26-Jährigen. (AZ)