Unfallflucht in Friedberg: Grauer BMW wird angefahren

Ein Auto ist in Friedberg geparkt und wird von jemandem angefahren. Der oder die Schuldige entfernt sich anschließend einfach vom Unfallort.

Wie die Polizei nun mitteilt, ist bereits am Mittwoch, 24. November, eine unbekannte Person in Friedberg gegen einen geparkten BMW gefahren. Laut Polizei geschah der Unfall zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Haagstraße/Stadtgraben.

500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Friedberg

Die Front des grauen BMW wurde beschädigt, es kümmerte sich aber niemand um den entstandenen Schaden. Dieser liegt bei etwa 500 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)