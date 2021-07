Wurde bei Herrgottsruh ein Auto beim Einparken angefahren?

Eine Frau beobachtet auf dem Parkplatz bei Herrgottsruh, wie jemand vor ihrem Auto einparkt. Kurz danach entdeckt sie einen frischen Schaden an ihrem Pkw.

Auf dem Parkplatz der Herrgottsruh-Kirche an der Wiffertshauser Straße in Friedberg wurde ein Auto beschädigt. Den frischen Schaden stellte die Besitzerin des braunen Toyota am Montag gegen 8.55 Uhr fest. Laut Polizei hatte die Frau kurz vorher beobachtet, dass jemand vor ihrem Auto einparkte. Dieses wurde hinten links demoliert.

Polizei Friedberg sucht Zeugen

Nach Aussage der 19-Jährigen könnte der Autofahrer, den sie gesehen hat, der Schadensverursacher sein. Hinweise auf den Fahrer oder seinen Wagen gibt es nicht. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)