15:33 Uhr

Friedberg in 3D: Nils Hoy kämpft um jedes Haus

Zur Landesausstellung 2020 erstellt der Vermessungsingenieur ein Modell von Friedberg. Er erzählt, wie er vorgeht und für wen die Miniatur besonders hilfreich ist.

Von Tom Trilges

Wenn Nils Hoy von seiner Arbeit spricht, dann strahlt er. „Es ist ein Geschenk, dass ich das machen darf“, sagt er. Was er macht? Städte als 3D-Modelle nachbauen und dann in Bronze gießen lassen. Sein aktuelles Projekt ist die Friedberger Innenstadt, die pünktlich zur Landesausstellung 2020 als Miniatur fertig werden soll. Hoy hat für uns beschrieben, wie das funktioniert und was das Besondere an seinem Werk sein wird.

Pläne für 3D-Modell von Friedberg schon seit Jahren

Die Idee, ein Modell von Friedberg zu erstellen, ist nicht neu. „In der Vergangenheit wurden solche Pläne aber immer wieder verworfen, jetzt ist es endlich so weit“, sagt Johannes Bauer vom Friedberger Lions Club. Zusammen mit den Rotariern und der Stadt plant und finanziert der Lions Club das Projekt. „Michael Krupp aus unserem Verein hat sich für uns in Bayern umgesehen und sich verschiedene Arbeiten in der Richtung angeschaut“, erzählt Bauer.

Letztlich hat man sich mit Nils Hoy für einen erfahrenen Mann entschieden, der bereits 15 Stadtmodelle angefertigt hat. Begonnen hat Hoy seine Tätigkeit, weil im Erzgebirge wegen des harten Winters mehrere Monate lang kaum Aufträge hereinkommen: „Erst war die Idee also aus der Not geboren, heute gibt es nichts, was ich lieber tue als Städte modellieren. Das ist doch hundertmal schöner als auf einer Baustelle zu stehen, was mein anderer Arbeitsbereich ist“, sagt er.

Über 1000 Fotos von Friedberg für Modell zur Landesausstellung

Der Vermessungsingenieur ist von Montag bis Mittwoch in Friedberg und macht über 1000 Fotos, um die Innenstadt genau nachzubilden. „Ich bin kein Künstler, das ist reine Fleißarbeit und Geometrie“, sagt der Mann aus dem Erzgebirge. Es gehe nicht um Überzeichnungen, sondern eine möglichst präzise Wiedergabe der Realität. Lediglich die typischen Dächer der Altstadt vergrößert er bewusst ein wenig.

„Friedberg hat eine ganz blöde Innenstadt“, sagt Hoy und lacht, als er über das Projekt spricht. „Hier gibt es nämlich keinen Kirchturm mit einem Balkon, von dem aus ich im Rundblick meine Aufnahmen machen kann. Also muss ich deutlich mehr durch die Stadt laufen.“ Friedberg sei aber generell durch seine Lage auf einer Anhöhe und mit dem Schloss als Wahrzeichen als Motiv extrem attraktiv. „Es ist neben Füssen die schönste Stadt, die ich je modelliert habe“, so Hoy.

Miniatur von Friedberg zur Landesausstellung auch mit Blindenschrift

Anders als in Aichach, wo zur Landesausstellung eine Miniatur der Stadt im Jahr 1914 entsteht, soll in Friedberg das Erscheinungsbild von heute skizziert werden. „Die Leute, die ihre Stadt ohnehin schon am besten kennen, interessieren sich am Ende oft am meisten dafür. Wie kleine Kinder gehen sie die einzelnen Häuser durch und diskutieren die Feinheiten“, sagt Hoy.

Dabei werde es auch Enttäuschungen geben: „Ein perfektes Modell ist nicht zu schaffen, doch ich kämpfe um jedes Haus.“ Speziell für Blinde soll die Miniatur einen Mehrwert bieten. Auf ihr wird Blindenschrift eingegossen. „Jemand, der sehen kann, würde das gar nicht hinkriegen. Aber Blinde sind dabei sehr versiert. Für sie ist es die einzige Chance, ihre Stadt sozusagen zumindest vor dem inneren Auge zu sehen.“

Verfahren zur Erstellung von 3D-Modell extrem aufwendig

Wenig problematisch bei der Nachbildung seien die Höhenunterschiede des Geländes und die Grundrisse der Gebäude. „Schwierig ist die Bestimmung der Dachhöhen“, so Hoy. Dafür messe er mit einem Tachymeter jedes einzelne Haus genau ab. Durch die verschiedenen Winkel und Entfernungen berechnet das Gerät genau die Höhe der Dachrinnen und -firste. Am Ende entsteht aus allen Daten das Modell, das per Ausdruck mit einem 3D-Drucker auch physisch vorliegt.

Bis es so weit ist, dauert es rund ein Vierteljahr, berichtet Hoy. Genauso lange braucht danach die Gießerei, um das Modell in Bronze zu gießen. Das Verfahren sei extrem aufwendig, das Bronze werde unter anderem auf rund 1300 Grad erhitzt, sagt Hoy. Der Vorteil des Materials sei dessen sehr lange Haltbarkeit. Nicht optimal sei dagegen, dass die einzelnen Farben der Häuser und Dächer nicht herausgearbeitet werden können.

Starttermin für Landesausstellung in Aichach-Friedberg steht fest

Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen bei rund 30.000 Euro. Der Lions Club betont, sein Anteil werde nicht aus den Einnahmen durch die jährlichen Adventskalender gestemmt.

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass die Eröffnung der Landesausstellung 2020 am Nachmittag des 28. April stattfinden wird.

Themen Folgen