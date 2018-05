18:02 Uhr

Friedberg – traditionell gut!

Der Citymanager hat herausgefunden, wie der Handel in Friedberg punkten kann. Aber er sieht auch Probleme. Kann der Verkauf der Sparkasse einen Impuls geben?

Von Ute Krogull

Für die einen ist es ein Zweckbau, für den neuen Friedberger Citymanager Thomas David ist es eine Chance für die ganze Innenstadt: Die Rede ist vom alten Sparkassengebäude am Jakobsplatz. Das Geldinstitut bietet es für 2,7 Millionen Euro zum Verkauf an. Und mit über 400 Quadratmetern wäre das Erdgeschoss groß genug für einen Ankermieter, der zum Beispiel die oft vermisste junge Mode anbietet, glaubt David. Bevor er mit der Friedberger Allgemeinen einen Rundgang durch die Innenstadt macht, war er bei den Verantwortlichen der Sparkasse, hat mit ihnen die Vorteile des Baus besprochen: Einsehbarkeit von der Ludwigstraße, viele Fenster, Möglichkeit einer vertikalen Mischnutzung. Ein ganz normaler Termin für den 34-Jährigen, der sich als Impulsgeber versteht. „Ich kann für Aha-Effekte sorgen, doch letztlich liegt die Entscheidung beim Eigentümer“, sagt er. Und welche Aha-Effekte hat er sich seit dem Beginn seiner Tätigkeit im Dezember noch überlegt?

Das Friedberg-Image

Schon während seines Geografie-Studiums in Augsburg hat David sich mit Kleinstädten beschäftigt. Das Besondere an Friedberg ist ihm aber auch so gleich ins Auge gestochen: Als einzige Stadt im Augsburger Speckgürtel zeichne es sich durch einen historischen Stadtkern aus. Eng damit verbunden sei der traditionsreiche Handel. Das Image könne also in etwa so aussehen: „Den Standort Friedberg gibt es schon lange und er ist gut!“ Das entspreche dem Selbstbild der Geschäftsleute, hat er auf Treffen erfahren. Nun müsse man es in die Breite vermitteln. „Sonst kommen Auswärtige und erleben Friedberg ganz anders als die Friedberger.“

Aktiv für die Kundschaft

Die Kaufkraft der Friedberger sei gut, urteilt David. Händler haben ihm aber gesagt, dass sie sich mehr Kundschaft im Geschäft wünschen. Die Ludwigstraße sei vom Sortiment her gut aufgestellt. Nun gelte es, die Menschen in die Läden zu locken. Der Citymanager kann sich Gemeinschaftsaktionen vorstellen, etwa Musik in der Innenstadt. Kunstausstellungen oder Projekte wie französische oder italienische Wochen und attraktive Schaufenster könnten die Menschen dann in die Geschäfte ziehen.

Die Leerstände

Mal abgesehen vom Sparkassengebäude stehen in Friedberg auch einige andere Geschäfte leer. Nach und nach will David Eigentümer anschreiben, mit ihnen reden – auch darüber, ob ihre Mietpreisvorstellungen realistisch sind. Als Zwischenlösung kann er sich gestaltete statt verhängter Schaufenster vorstellen oder Pop-up-Stores, also Läden, die nur einige Monate existieren. Auch auf der leeren Fläche neben der Außengastro des Altstadtcafés kann er sich Kunst oder Musik vorstellen – „etwas Neues, das die Leute sehen wollen“.

Verkehr und Parken

Für das Innenstadt-Topthema ist der Citymanager nicht zuständig. Im Auge hat er es, da es den Handel betrifft, trotzdem. Das gilt unter anderem für die Erreichbarkeit der Ludwigstraße – und die sieht er generell als gegeben an. David hat die Straße abgemessen und festgestellt: Sie sei in etwa so lang wie die Augsburger City-Galerie, die man ja nur zu Fuß durchqueren kann. Im Rahmen eines Einzelhandelsgutachtens soll das Thema unter die Lupe genommen werden.

Segmüller und Co.

Die allgemeine Meinung, der Innenstadthandel habe keine Chance gegen das Fachmarktzentrum unterm Berg, teilt David nicht. Erst einmal zeigt er Verständnis für Segmüller. Eine Studie habe erweisen, dass ein Cluster mehrerer Märkte den Einzugsbereich erheblich erhöhe. „Fragen Sie mal, welche Firma ein Landsberger mit Friedberg verbindet", meint er. Es sei aber eine Herausforderung, Kunden in die Stadt zu holen. Man müsse Friedberg als Ganzes vermarkten. Beim Marktsonntag im September will er das erstmals versuchen. Dann findet auf dem Marienplatz ein Nachhaltigkeitsfestival mit Infos, Musik und Unterhaltung statt. Allerdings müsse man realitisch bleiben. „Wer ein mehrstündiges Küchenberatungsgespräch hinter sich hat, fährt nicht mehr zum Kaffeetrinken in die Altstadt."

