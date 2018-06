20:59 Uhr

Friedberg verliert das Schlagerspiel

Bei ihrem ersten Auftritt auf der eigenen Anlage ziehen die TCF-Damen im Duell mit Gersthofen II den Kürzeren. Dabei geben die Doppel den Ausschlag.

Von Peter Kleist

Das war nicht unbedingt das Wochenende für die höherklassig spielenden Herrenteams des TC Friedberg. Und auch die Damen I hätten sich ihren ersten Auftritt vor heimischem Publikum im Topspiel der Bezirksklasse 1 gegen Gersthofen II sicher anders gewünscht. Dafür war auf die Damen 40 I und die Damen 50 in der Landes- bzw. Bayernliga wieder Verlass. Sie siegten und festigten ihre Spitzenplätze.

Keine Chance hatten die Herren I, die auch in ihrem vierten Spiel in der Bayernliga leer ausgingen. Mit 0:9 verloren die Friedberger gegen den TC GW Vilsbiburg, eine Mannschaft, die bis dato auch noch keinen Punkt auf ihrem Konto hatte. Alle Einzel gingen in zwei Sätzen verloren, am knappsten unterlag Ivo Minar mit 3:6 und 5:7 gegen Patrik Fabian. Den einzigen Satzgewinn im gesamten Match schafften Dean und Noah Thurner im Doppel beim 6:4, 2:6, 2:10 gegen Pröll/Holzinger.

Ebenfalls auf verlorenem Posten standen die Herren 40 I gegen den Landesliga-Spitzenreiter TC Weilheim – sie unterlagen mit 1:8. Auch die Herren 50 gingen diesmal als Verlierer vom Platz. Sie zogen im Landesliga-Schlagerspiel beim TC Kaufering überraschend deutlich mit 2:7 den Kürzeren. Einzig Gerhard Hemm gewann sein Einzel und zusammen mit Karl-Heinz Ehrwen schließlich auch noch im Doppel. Nun stehen die Friedberger gemeinsam mit Kaufering an der Tabellenspitze.

Ebenfalls ganz oben in der Landesliga sind die Damen 40 zu finden. Sie bezwangen am vergangenen Spieltag den TC Augsburg mit 6:3. Karin Grosse, Barbara Schmid, Silker Grüner-Trippenfeld und Ulrike Stark-Richter sorgten für die Punkte im Einzel, Schmid/Grüner-Trippenfeld und Grosse/Simone Fimpel machten den Siegf schließlich perfekt. Mit 7:2 setzten sich die Damen 50 gegen den TC Schöngeising durch. Jutta Delfin, Olga Ruf-Kottas, Karin Sommerer, Luise Zagler, Alice Stiene und Eva Kigle hatten schon nach den Einzeln beim 6:0 für klare Verhältnisse gesorgt.

Mit großen Hoffnungen waren die Damen I des TCF ins Spitzenspiel gegen den TC GW Gersthofen II gegangen. Und in den Einzeln ließ sich die Sache gut an. Franziska Pfanzelt (6:4, 6:0), Jessica Lavrov (6:4, 6:3) und Laurina Schön (6:1, 6:2) siegten, Karin Grosse (1:6, 2:6, Paulina Koch (6:7, 4:6) und Cathrin Croseck (2:6, 4:6) mussten ihre Spiele dagegen abgeben. Nach dem 3:3 nach den Einzeln kam es nun auf die Doppel an, doch hier erwischten die drei Friedberger Paarungen einen eher schwarzen Tag. Pfanzelt Lavrov (46, 2:6), Grosse/Croseck (2:6, 4:6) und Schön/Koch (4:6, 6:7) verloren und so ging die Partie letztlich mit 6:3 an Gersthofen.

Die Herren II sorgten dagegen mit dem 8:1 beim TV Welden für ein weiteres Erfolgserlebnis. Für André Mögele, Tobias Schröder, Matthias Geissler, Andreas Korbelar, Alexander Sprang und Ben Brandl war es der vierte Sieg im vierten Spiel – das Team steuert in der Bezirksklasse 1 weiter auf Kurs Meisterschaft.

Freuen durften sich auch die Juniorinnen 18, die mit 5:1 beim TC Donauwörth ihren dritten Sieg im dritten Spiel einfuhren. Hier trugen auch Laurina Schön und Paulina Koch zum Erfolg bei.

Bei den Junioren 18 I läuft es dagegen weniger. Nach dem 1:5 gegen den TC Aichach warten die Friedberger weiter auf den ersten Sieg. Dafür trumpfen die Junioren 18 II und II weiter auf – sie siegten gegen Schrobenhausen (4:2) bzw. Reisensburg (6:0).

WeitereErgebnisse DJK Pfersee – Herren III 8:1; Junioren 18 IV – TSV/TC Haunstetten II 2:4; Herren 60 – SV Hörzhausen 1:5; Herren 30 – Baisweil-Lauchdorf 3:3; TSV Welden – Juniorinnen 18 II 5:1; TC RW Nördlingen – Mädchen I 2:4; TSV Inchenhofen – Mädchen II 0:6; TC Mering – Knaben I 0:6; TC Schießgraben – Knaben II 3:3; Knaben III – TC Augsburg II 4:2, TC Mering II – Knaben IV 3:3.

