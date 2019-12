Friedberger Advent: Toller Markt mit einem Wermutstropfen

Plus Der Friedberger Advent war heuer gut besucht. Nur die Zusammenlegung der langen Einkaufsnacht mit der Nacht der Sterne war wohl ein Eigentor des Aktiv-Rings.

Nach drei Wochen geht der 27. Friedberger Advent am Montag von 16 bis 20.30 Uhr zu Ende. Organisatoren, Standbetreiber und Polizei zeigen sich zufrieden mit dem Verlauf. Nur die Verlegung der langen Einkaufsnacht ging gewaltig nach hinten los.

Ungewohnt viele Besucher kamen zur Eröffnung. „Wahrscheinlich waren es die meisten, die wir bisher hatten“, sagt Mitorganisator Franz Reißner von den Bürgern für Friedberg. Insgesamt geht er von mehreren Zehntausend Gästen beim Adventsmarkt aus. Ansonsten sei auffällig gewesen, dass an den Montagen und Dienstagen mehr los war. Das Wetter spielte größtenteils mit – auch die Minusgrade in der ersten Woche schreckten kaum Leute ab.

Ausverkauft waren heuer das Konzert von Sophie Heinrich und Paul Rivinius im Schloss am 1. Dezember sowie die beiden Musikabende in der Jakobskirche – traditionell mit Harmonic Brass (19. Dezember) und den Bläsern der Berliner Philharmoniker (22. Dezember). „Für die Friedberger ist Harmonic Brass als klassisches Weihnachtskonzert gesetzt“, verrät Reißner. Kommendes Jahr spielt Harmonic Brass dann am 17. Dezember in Friedberg. Weitere etablierte Aktionen und Programmpunkte wie der Eiskünstler Christian Staber, der Nikolaus im Archivhof, Schwabs Backstube für Kinder und die Wunschbäume, je einer für Kinder und Senioren, fanden wieder Anklang bei den Besuchern.

Nacht der Sterne in Friedberg brachte nicht den erhofften Erfolg

Für wenig Begeisterung sorgte bei den Bürgern für Friedberg die Idee des Aktiv-Rings, die lange Einkaufsnacht nicht mehr an einem eigenen Termin zu veranstalten, sondern mit der Nacht der Sterne am 6. Dezember zusammenzulegen. Aus Sicht von Franz Reißner hat sich diese Neuerung nicht rentiert. „Bei der Nacht der Sterne war es mit geschätzten 8000 Besuchern wie immer voll, aber die Leute kommen gezielt wegen der kostenlosen Konzerte und wegen des Feuerwerks.“ Dagegen habe es sich am darauffolgenden Freitag, an dem sonst die lange Einkaufsnacht stattfand, negativ auf den Adventsmarkt ausgewirkt, dass die Geschäfte geschlossen blieben. „Dazu war es sehr windig. Nach 21 Uhr hat es sich ganz schön geleert an den Buden“, sagt Franz Reißner.

Diese Einschätzungen teilt Renate Mayer, Geschäftsführerin des Aktiv-Rings: „Der Effekt, die hohen Besucherzahlen bei der Nacht der Sterne zu nutzen, um Publikum in die Geschäfte zu bringen, ist ausgeblieben.“ Man werde mit den Ladenbesitzern Rücksprache halten, wahrscheinlich aber im kommenden Jahr wieder zum Modell mit zwei Terminen übergehen.

Der Andrang bei der Ausstellung „Drei Generationen Friedberger Fotografie“ mit Werken der Familie Hatzold bewegt sich mit am Ende schätzungsweise 3500 Besuchern im Mittelfeld, verglichen mit den Vorjahren. Rund 20 der 60 Bilder wurden bereits verkauft – die Einnahmen gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und die Tansania-Afrika-Hilfe.

Eine endgültige Bilanz, ob und wie sehr sich die drei Wochen in Friedberg für die Standbetreiber finanziell gelohnt haben, gibt es zwar nicht. „Gerade die großen Buden mit Glühwein machen aber immer starken Umsatz, sicher auch diesmal“, meint Franz Reißner.

Standbetreiber bleiben dem Adventsmarkt in Friedberg treu

Das bestätigt Franz Wäschle vom Schinkenwirt: „Wir waren schon ein paar Mal dabei und hatten auch immer Glück mit dem Wetter.“ Es sei einmal mehr sehr gut gelaufen. „Abends würden die Leute sogar länger als bis 20.30 Uhr bleiben.“ Doch nicht nur an den Essens- und Getränkeständen geht Geld über den Tresen. Franz Oswald von Keramikzauber Liebscher berichtet: „Wir sind zum ersten Mal in Friedberg und total begeistert. Die Menschen sind sehr zugänglich. Sie kaufen tatsächlich auch eine Menge. Für uns war es wirtschaftlich ein echter Erfolg.“ Oswald möchte im kommenden Jahr wohl wiederkommen. „Die Kunden wollen ja 2020 ihre Serien komplettieren“, sagt er und lacht. Am letzten Tag des Adventsmarkts teilen die Organisatoren bereits Anmeldezettel für das folgende Jahr aus. In der Regel ist die Fluktuation gering, der Großteil der Standbetreiber bleibt Friedberg seit Jahren treu.

Der Adventsmarkt verlief wie schon so oft äußerst friedlich. Martin Binder von der Friedberger Polizei teilt mit: „Es gab keine besonderen Auffälligkeiten beziehungsweise Vorfälle. Auch die Nacht der Sterne verlief problemlos.“ Er sei froh und dankbar, dass es keinen Ernstfall gab und das Sicherheitskonzept nicht in voller Bandbreite zur Anwendung kommen musste, so Binder.

