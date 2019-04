15:28 Uhr

Friedberger Unternehmen: Einen Computer braucht der Seniorchef nicht

Plus Werner Bretschneider ist für seine Firma unverzichtbar – auch mit 75 Jahren.

Von Ute Krogull

Wie lange jemand schon in einer Branche tätig ist, das erkennt man auch an den Moden, die er miterlebt hat. Als Werner Bretschneider vor 50 Jahren seine Firma gründete, da hatten Fliesen immerhin fünf verschiedene Farben: Grün-, Blau- oder Gelbgeflammt, Elfenbein und Weiß. Später gab es die Ocker- und Grüntöne der 70er und 80er Jahre, Dekorfliesen waren groß in Mode. Jetzt präsentieren sich Bäder praktisch nur noch in Weiß. Die Bordüren ringsherum sind auch schon wieder out, jetzt setzen Vertikalstreifen Akzente. All das weiß der Seniorchef bestens – doch nicht dieses Wissen ist es, das ihn unverzichtbar für die Firma macht.

Weiterhin täglich im Geschäft Vor etwa zehn Jahren hat er das Unternehmen an seinen Sohn übergeben. Täglich kommt er weiterhin in die Friedberger Probststraße, um Angebote zu erstellen. Der Fliesenlegermeister hat durch jahrzehntelange Erfahrung vieles im Kopf, was die anderen erst heraussuchen müssten. Einen Computer braucht er dafür nicht. Sein Sohn, der Betriebswirtschaft studiert hat, druckt ihm die Leistungsverzeichnisse aus. Anderes erledigen Mitarbeiterinnen für ihn. „Die können das schneller.“ Abgesehen vom fehlenden PC ist das Büro des 75-Jährigen jedoch topmodern. Abstrakte Kunst und zwei (ebenfalls eher abstrakte) Zeichnungen seiner Enkel schmücken die Wände. Der Boden, der wirkt wie Holzdielen, besteht aus modernen Fliesen in einem raffinierten Design. Auf dem Schreibtisch liegt ein Kalender. Hier trägt der Seniorchef die Termine für Kundenberatungen ein. Vom Allgäu zurück nach Friedberg Seine Arbeit mache ihm immer noch Spaß, sagt er. „Ich wüsste auch gar nicht, was ich daheim tun soll.“ Mit dem Sohn, den er vor zehn Jahren aus dem Allgäu zurück nach Friedberg ins Geschäft holte, komme er sich nicht ins Gehege. Das Erfolgsgeheimnis sei eine klare Aufteilung. Der Vater leistet mit Beratung und Angeboten die Vorarbeit, dann übernehmen der Sohn oder Bauleiter. Auf Baustellen gehe er nicht mehr. Den Einkauf bei Großbaustellen wie die neuen Wohnblocks an der Afrastraße übernimmt er aber noch selber. Offenbar geben die Lieferanten leichter nach, wenn der Seniorchef über den Preis verhandelt ... Das muss er meistens mit Firmen aus Italien tun. Denn dort, sagt er, kommen die schönsten Fliesen her – ebenso wie die schönsten Schuhe und Autos. Italiener verstehen etwas vom Design. Das war schon immer so – ansonsten hat sich in den Jahrzehnten viel geändert. Auch die Frau hilft noch immer mit Bretschneider ist gebürtiger Augsburger, zog dann aber nach Friedberg. Mit 23 Jahren machte er seinen Meister, kurz darauf wechselte er in die Selbstständigkeit. Damals war er schon verheiratet – auch seine Ehefrau ist immer noch im Familienunternehmen tätig. Als er anfing, habe er kein Problem gehabt, Mitarbeiter zu finden. Das sieht jetzt anders aus. Nach dem Wegfall des Meisterzwangs sei die Zahl der Fliesenlegerbetriebe in Deutschland nach oben geschnellt; das mache die Suche nach Mitarbeitern schwer. 15 Mitarbeiter beschäftige das Unternehmen momentan, behelfe sich auch mit Subunternehmen. „Wichtig ist, dass dann immer jemand von uns dabei ist, der auf die Qualität achtet.“ Wie viele seiner Generation – auch sein Vater war schon Fliesenleger – hat Bretschneider noch ein ganz anderes Arbeiten gekannt. Einst habe man die Fliesen in Mörtel verlegt. Jetzt würden sie geklebt. Gleichzeitig werden die einzelnen Fliesen größer. Von einst 15 mal 15 sind die Maße auf 60 mal 60 gewachsen – das bringe ganz eigene Probleme für die Mitarbeiter. Der Friedberger liebt das Reisen Er selber lässt es mittlerweile ruhiger angehen, ist nur noch sechs oder sieben Stunden am Tag im Büro. „Wenn ich fertig bin, gehe ich nach Hause. Mir schreibt niemand mehr etwas vor“, das sei der Vorteil im Alter. Und die Freude an den beiden Enkeln, um die sich die Großeltern gerne kümmern. Auch Reisen macht Bretschneider seit langem, war schon in Italien, Brasilien, Spanien und Afrika. Allerdings lässt ihn auch da die Profession nicht ganz los. Egal, wo er ist, ob Hotel oder Lokal: „Der erste Blick geht auf die Fliesen“, sagt er. Lesen Sie dazu auch unseren Bericht Friedberger Unternehmer: Waltner mit 88 noch im Dienst

