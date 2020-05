vor 2 Min.

Friedbergs Selbstständige warten auf die Corona-Soforthilfe

Plus Kleinunternehmer sollten in der Krise schnell unterstützt werden. Jetzt wird die staatliche Unterstützung auch in Friedberg für manche zur Geduldsprobe.

Von Josef Brutscher

Sibylle Haak betreibt ein kleines Fotostudio in Friedberg und gehörte mit zu den Ersten, die wegen Corona schließen mussten. „Selbstverständlich ist mir bewusst, dass die Maßnahmen dem Wohl aller dienen. Dennoch ist es beängstigend, wenn von heute auf morgen alle Einnahmen wegfallen“, fasst sie die Lage zusammen. Wie sie warten etliche Kleinunternehmen und Selbstständige bis heute auf die Förderung aus dem Programm der Corona-Soforthilfe, um vor dem finanziellen Ruin bewahrt zu werden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Da Haak den Antrag auf Soforthilfe schon am 18. März gestellt hat, machte sie sich trotz der Fixkosten wenig Sorgen. Doch als nach Tagen keine weiteren Informationen, geschweige denn Bestätigungen auftauchten, wurde sie unruhig. Am 1.April erfuhr Sibylle Haak, dass sie einen neuen Antrag beim Bund zu stellen habe. Also füllte die Fotografin die wenigen Zeilen aus und wunderte sich, wie wenige Informationen zu ihrem Geschäft dort verlangt wurden. Corona-Hilfe: Friedberger Fotografin erhält ablehnenden Bescheid Am 23. April kam die ersehnte Nachricht – doch es war eine Absage. Fassungslos telefonierte Sibylle Haak den ganzen Tag, um den Grund dafür zu erfahren, wieso ihr Antrag abgelehnt wurde. Durch Zufall geriet sie schließlich an eine Mitarbeiterin der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK), die ihr erklären konnte, dass viele Anliegen aufgrund von Formfehlern oder mangelnden Informationen zurückgewiesen würden. „Verflixt noch mal, wir machen das auch zum ersten Mal, nicht nur die Behörden. Warum müssen wir alles richtig machen und dürfen keine Fehler machen?“, fragte Haak sich. Inzwischen weiß sie, dass ihr die Soforthilfe auf jeden Fall zusteht. Doch was habe sie davon, wenn sie die Zeit bis dahin nicht übersteht? Denn obwohl sie ihr Fotostudio inzwischen wieder öffnen durfte, hat sie momentan nur fünf bis zehn Termine in der Woche. Bei der Linde in Friedberg wartet man immer noch In einer ähnlichen Lage befindet sich Carmen Tomasini vom Gasthof Zur Linde. Sie hat ihren Soforthilfeantrag Mitte März gestellt. Seitdem gab es keine Rückmeldung und schon gar kein Geld. Erst als sie persönlich beim Amt anrief und nachhakte, versicherte ihr eine Mitarbeiterin, dass ihr Antrag korrekt gestellt worden sei. Doch die Förderung lässt bis heute auf sich warten. Carmen Tomasini führt das Friedberger Traditions-Gasthaus Zur Linde. Sie wartet noch immer auf Soforthilfe in der Corona-Krise. Bild: Ute Krogull Bei zwölf fest angestellten Mitarbeitern, die bezahlt werden müssen, und elf Aushilfen, die momentan leer ausgehen, könne ein Monat ohne Einnahmen schon das Aus bedeuten, sagt die Wirtin. Tomasini hat viele Bekannte, bei denen es extrem kritisch wird und die um ihre Existenz bangen müssen. „Eigentlich darf sich das nicht einmal Soforthilfe nennen, denn schnelle Hilfe sieht anders aus“, fügt sie noch hinzu. 250 Euro für einen Friedberger Musiklehrer Dem freischaffenden Musiker und Musiklehrer Harry Alt, der in Friedberg unterrichtet, geht es nicht anders. Er hat sich viel mit den Förderungsmöglichkeiten auseinandergesetzt und trotzdem wenig erreicht. Den ersten Antrag auf Soforthilfe stellte er bereits vor sieben Wochen. Da seitdem keine Rückmeldungen eintrafen, stellte Alt noch zwei weitere Anträge. Doch da die Hilfe eigentlich nur für Betriebskosten gedacht sei, sind seine Erwartungen nicht groß – obwohl der Schlagzeuger wie viele andere seine Arbeit – also seine Konzerte – in den nächsten Monaten absagen musste und daher keine Einkünfte hat. Gerade jetzt, wenn der Sommer beginnt, haben Musiker und Künstler eigentlich die meisten Termine und somit auch die meisten Einnahmen. Die einzige Hilfe, die Alt bisher erhielt, kam von der GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) und belief sich auf 250 Euro. Ansonsten ist der Musiklehrer auf das wenige Geld angewiesen, dass er durch Online-Unterricht erhält. Es gibt in Friedberg auch erfolgreiche Antragsteller Für Christian Wetzel dagegen einen Versicherungsmakler aus Friedberg, war die Förderung kein Problem. Nachdem er den Antrag eingereicht hatte, erhielt er nach nur zwei Wochen eine seiner Situation entsprechende Zahlung in Höhe von 15000 Euro. So kann sich das Versicherungsbüro mit seinen insgesamt acht Beschäftigten laut Wetzel vorerst über Wasser halten. Und obwohl er dafür dankbar ist, hält er die allgemeinen Maßnahmen für übertrieben und nicht angemessen. Auch ein Geschäftsinhaber aus dem Landkreis berichtet, er habe schon gleich zu Beginn ein Soforthilfegesuch eingereicht und es habe problemlos funktioniert. Zwar musste auch er vier Wochen auf das Geld warten, aber seiner Meinung nach ist das verständlich, da es Zeit brauche, so viele Anträge auf einen Schlag zu bearbeiten. Zudem seien manche Anliegen spät eingereicht worden, weshalb man sich nicht zu wundern brauche, wenn es länger dauert. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Thomas Goßner: Lehren aus Corona: Sorglosigkeit muss ein Ende haben Lesen Sie dazu auch: Corona: Zahl der Infizierten im Kreis Aichach-Friedberg sinkt weiter

Hans Waltner veranstaltet ein Mini-Volksfest in Friedberg

Der Friedberger Stadtrat will Bürger stärker beteiligen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen