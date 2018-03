vor 32 Min.

Für Paul Pöller geht es jetzt nach Darmstadt

Paul Pöller aus Friedberg siegt beim Landeswettbewerb mit dem besten interdisziplinären Projekt. Alisa Büschel ist in der Kategorie Biologie erfolgreich.

Von Mareike König

Nicht nur Augsburg ist ein gutes Pflaster für die beiden Nachwuchsforscher Paul Pöller und Alisa Büschel. Dort hatten sich die beiden Friedberger Ende Februar beim Regionalwettbewerb gegen zahlreiche Bewerber aus der Region durchgesetzt. Jetzt ist klar: auch bayernweit sind die beiden Schüler ganz vorne mit dabei. Im Deutschen Museum in München haben sich Paul und Alisa mit 79 Schüler aus dem Freistaat im Landesentscheid von „Jugend forscht“ gemessen.

Alisa Büschel belegte mit ihrem Projekt über die Duftwahrnehmung von Bienen den dritten Platz in der Kategorie Biologie. Durch ihre Forschung fand Alisa zum Beispiel heraus, dass Bienen künstliches Rosenöl von natürlichem unterscheiden können. Als Preis bekommt die 17-jährige Schülerin ein Praktikum am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Zwei Wochen lang darf die Schülerin dort mit den Profis gemeinsam forschen. „Der Sieg in Augsburg war schon eine tolle Überraschung. Das es jetzt noch beim Landesentscheid eine Platzierung gab, hat mich riesig gefreut“, sagt Alisa.

Paul tritt in Darmstadt gegen Schüler aus ganz Deutschland ein

Für Paul Pöller geht die Reise bei „Jugend forscht“ weiter. Als Gewinner in der Kategorie „interdisziplinäres Projekt“ darf er mit den zehn anderen Landessiegern aus Bayern am Bundesentscheid teilnehmen. Der findet Ende Mai im hessischen Darmstadt statt. Dort wird Paul mit seinem Projekt „Die Physik des Bogenschießens“ gegen Jungphysiker aus ganz Deutschland antreten. „Das wird eine unglaublich schwere Konkurrenz. Da kommen die Besten der Besten zusammen“, sagt Paul.

In seiner Forschungsarbeit betrachtete er sein Hobby, das Bogenschießen, durch die Brille des Wissenschaftlers. Er untersuchte, wie die Geschwindigkeit des Pfeils mit der Kraft zusammenhängt, die der Schütze aufbringt, um den Bogen zu spannen.

Von vorne bis hinten rund sei das Projekt von Paul Pöller gewesen, begründete die Jury beim Landeswettbewerb ihre Entscheidung. Besonders beeindruckte die Experten, dass der Nachwuchsforscher seine Ergebnisse mit eigenen Versuchen untermauerte. Die Versuchsvorrichtungen hatte Paul selbst zusammengebaut und programmiert.

Der 17-Jährige ist nicht nur Landessieger in der Kategorie „interdisziplinäres Projekt“. Er erhält auch den mit 250 Euro dotierten Sonderpreis des bayerischen Bildungsministers.

Nach dem Abi wollen beide an die Uni

Nicht nur wegen seines Erfolges ist für den jungen Friedberger „Jugend forscht“ eine ganz besondere Erfahrung. Er ist begeistert davon, junge Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen. „Ich hab hier auch viele neue Freunde gefunden“, berichtet der 17-Jährige. Momentan besucht er die 12. Klasse des Friedberger Gymnasiums. Dieses Jahr wird er das Abitur ablegen, eine der schriftlichen Prüfungen macht er in Physik. Die Naturwissenschaft fasziniert ihn so sehr, dass er nach seinem Abschluss Physik studieren möchte.

Auch Alisa macht in ein paar Monaten ihr Abitur, am Maria–Ward-Gymnasium in Augsburg. Im Gegensatz zu Paul will die junge Friedbergerin aber nach dem Schulabschluss etwas ganz anderes machen. „Ich möchte im Wirtschaftsbereich arbeiten, irgendetwas mit Steuern“, sagt die Schülerin.

Themen Folgen