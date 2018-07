16:09 Uhr

Gärtner lässt Mering jubeln

Der Hattrick des Torjägers verhilft zum Auftaktsieg beim Angstgegner Gundelfingen. Beim 3:1 profitiert der MSV auch von einem frühen Platzverweis.

Von Walter Brugger und Peter Kleist

Der Saisonstart in der Landesliga Südwest ist den Fußballern des SV Mering gelungen. Die Meringer gewannen beim ihrem Angstgegner FC Gundelfingen mit 3:1. Mann des Tages war sicher der dreifache Torschütze Markus Gärtner, der dabei auch zweimal als Elfmeterschütze seine Nervenstärke demonstrierte. Der MSV profitierte auch ein bisschen vom frühen Platzverweis für Gundeflingens Stefan Winkler nach 41 Minuten.

„Wir sind natürlich hoch zufrieden, auswärts in Gundelfingen mit einem Sieg zu starten und drei Punkte mitzubringen, das ist toll und wichtig für die Mannschaft“, so Merings Trainer Christian Cappek. Der sah ein „klar besseres“ Meringer Team, das mehr Chancen hatte und das nach dem Platzverweis und dem unnötigen Rückstand ruhig und geduldig weiter spielte. „Wir haben fußballerisch überzeugt – und in Gundelfingen und gegen zehn Mann ist das alles andere als einfach, aber wir haben uns letztlich für einen guten Auftritt belohnt“, meinte Cappek.

„Vollzählig hätten wir gepunktet, da bin ich mir sicher“, meinte FCG-Coach Martin Weng unmittelbar nach dem Schlusspfiff mit einem etwas neidischen Blick in Richtung der feiernden Meringer. Für die Platzherren lief es anfang gut. Zwar hatte Markus Gärtner schon nach sechs Minuten das 1:0 für den Gast vor Augen, als er an den Gundelfinger Pfosten köpfte und der dann nachsetzende Maximilian Lutz abgepfiffen wurde, in Führung gingen dann aber die Grün-Weißen. Auch dank der Unterstützung von SV-Keeper Adrian Wolf. Der wollte den Ball nach vorne schlagen und spielte dabei Manuel Müller knapp 30 Meter vor dem Tor an. Müller schaute auf und lupfte das Spielgerät mit viel Gefühl über Wolf ins Netz. „Ich hatte noch kurz überlegt und es dann einfach probiert“, verriet der zurzeit wieder ausgesprochen torgefährliche Mittelfeldspieler später.

Dass Referee Richard Conrad, der anfangs die Zweikämpfe noch großzügig bewertete und dann diese Linie verließ, sollte zum Verhängnis für Stefan Winkler werden. Der Gundelfinger wandelte nach seiner Verwarnung nach einer halben Stunde an der Gelb-Roten Karte – und sah sie schließlich in der 41. Minute. „Das war natürlich ein Knackpunkt. Bei den Temperaturen ist es in Unterzahl einfach schwer. Schließlich ist der Gegner alles andere als Laufkundschaft in der Landesliga. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit zu früh den Ausgleich kassiert“, wusste Trainer Weng, wobei die Szene beim 1:1 nicht mehr gefährlich erschien. Merings Fatih Cosar war auf dem Weg aus dem Strafraum und flog dann mit einem lauten Schrei beim Zweikampf mit FCG-Verteidiger Tarik Öz. Der junge Gundelfinger war mit dem Elfmeterpfiff gar nicht einverstanden, „denn der Meringer hat mich am Fuß getroffen und ist dann gefallen“, meinte er.

Referee Conrad entschied allerdings sofort auf Strafstoß und Markus Gärtner verwandelte eiskalt gegen Keeper Dominik Dewein. Eine Szene, die sich 20 Minuten später wiederholen sollte. Wieder gab es Elfmeter für Mering, als wieder Cosar im Strafraum zu Fall gekommen war. „Ich habe ihn erwischt“, räumte FCG-Verteidiger Christoph Schnelle als Verursacher ein. Gärtner schnappte sich die Kugel und jagte sie trocken zum 2:1 für den Gast in die Maschen. Und weil es für den Meringer Torjäger schon mal so gut lief, sorgte er bei einem Konter in der Nachspielzeit noch mit einem Lupfer über Dewein hinweg für das Tor zum 3:1-Endstand für Mering. Zuvor hatten die Gärtnerstädter noch einmal alles probiert, doch noch zum Ausgleich zu kommen. Doch in Unterzahl war für die Gundelfinger gegen auch defensiv souverän agierende Meringer einfach nicht mehr drin.

FC Gundelfingen Dewein – Grötzinger, Schnelle, Kühn, Öz – Schneider (53. Rolle), Winkler, Braun (82. Elze), Müller – Padda (67. Yasar), Hauf – SV Mering Wolf – Zweckbronner, Wiedemann, Gocevic, Krebold – Cosar (90. Ersoy), Lutz, Kusterer, Utz (77. Ludwig) – Gärtner, Kerber

Tore 1:0 Müller (27.), 1:1 Gärtner (55./Foulelfmeter), 1:2 Gärtner (75. Foulelfmeter), 1:3 Gärtner (90.+1) – Gelb-Rot Winkler (41./FC Gundelfingen) – Zuschauer 310

Themen Folgen