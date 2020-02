Gardetreffen in Mering: Acht Stunden voller Show und Tanz

Plus Zum 16. Garde- und Showtanztreffen kommen 25 Gruppen in die Mehrzweckhalle. Die Zuschauer tauchen ein in die Faschings-Welt aus Glitzerkostümen und Akrobatik.

Immer wieder war das Lied „This is the greatest Show“ beim großen Garde- und Showtanztreffen in der Mehrzweckhalle Mering zu hören. Schwung- und fantasievolle Tanzeinlagen von Garden, Showtanzgruppen, Prinzenpaaren oder Tanzmariechen begeisterten das zahlreiche Publikum. Einen Heimvorteil hatte die große Garde des FKM Lach Moro, die für ihre 18-minütige Show „It’s showtime“ mit neun Kostümwechseln den größten Applaus bei der langen Veranstaltung erhielt.

Höhepunkte waren aber auch die akrobatischen Zirkusdarbietungen, die die Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck und „Die Elfer Trostberg“ zeigten. Aber auch die Narrneusia hatte sich mit „Sounds of Music“ eine spannende Reise durch 100 Jahre Musikgeschichte einfallen lassen.

Die 14-jährige Finja und die 17-jährige Sabrina Hupe fieberten schon ihrem Auftritt entgegen, als die ersten Besucher eintrafen. Während Finja schon drei Jahre bei der Jugendgarde tanzt, ist es für Sabrina erst das zweite Jahr. „Meine Schwester und Freundin wollten mitmachen und fragten mich auch. Da mir die Shows als Kind immer so gut gefallen haben, war ich gleich einverstanden“, erzählt sie. Beiden gefällt das Zusammensein mit den anderen Tänzern und sie berichteten von nur einem Geburtstagsauftritt in Mering am Samstag.

Große Garde aus Mering ist viel im Einsatz

Nicht so ruhig war es für die Große Garde, der Nathalie Hammer seit vier Jahren angehört. Diese war in Unterschleißheim beim Gardetreffen, beim Faschingsball in Hochzoll und Ried, bei der Faschingssitzung in Gablingen und zuletzt noch beim CaBa-Hausball in Mering. Gegen 3 Uhr sei sie erst im Bett gewesen, aber um 9 Uhr musste sie schon wieder angezogen und geschminkt hier sein.

Im Publikum warteten Anita Greisl und Angela Fischer bei einer Tasse Kaffee und Kuchen auf den Beginn. Sie planten, bis ganz zum Schluss zu bleiben. Nach der Begrüßung durch FKM-Präsident Benjamin Gottwald zog die Große Garde mit ihrem Marsch Shadows ein. Eine mystische Show zeigte die Gruppe „Modern Art“ aus St. Wolfgang. Unter dem Motto „Games of Chess, make your move“ präsentierten weiße und schwarze Schachfiguren eine abwechslungsreiche und spannende Schachpartie, die zugunsten der schwarzen Figuren endete. Gleich zweimal war die Jugendgarde mit ihrer Show „Explosive“ an der Reihe, bevor sie noch zu einem weiteren Auftritt abreisten.

Seit 22 Jahren gibt es die Faschingsfreunde Steinheim in der Nähe von Dillingen, die zum zweiten Mal nach Mering kamen. Mit neuen Gardekostümen trat die Prinzengarde auf und auch das Tanzmariechen Lisa begeisterte die Gäste mit Sprüngen, Spagat und Radschlägen.

Die Garde- und Showtanzgruppe und das Prinzenpaar der Lecharia Klosterlechfeld lud die Besucher nach ihrem Auftritt zum Umzug am Faschingsdienstag ein. Viel Spaß in die Halle brachte das ORCC Friedberg, das mit seiner unterhaltsamen Show „Ostende Delectabiles“ durch Raum und Zeit reiste und dabei nicht nur in den USA, Großbritannien, sondern auch mit dem „Babysitterboogie“ nach Deutschland kam.

Für Moderator Johannes Gottwald war es eine super Show. Zum Lachen war auch der Auftritt des Männerballetts „Da Lachia“ aus Gersthofen, die „Träume wahr werden“ ließen und die Besucher in die Geschichten des Dschungelbuchs, Die Schöne und das Biest und zu den sieben Zwergen eintauchen ließen. Energiegeladen war die Musikreise der Turnergarde Moorenweis mit Liedern von Elvis Presley, Queen, Nena und weiteren Popstars.

Flashing Cookies aus Kissing zeigen ihre Supertalent-Show

Lars Hohlbein freute sich, das Tanzstudio Effekt nach längerer Pause erneut mit mehreren Gruppen begrüßen zu dürfen. Auch die „Flashing Cookies“ zeigten noch einmal ihren Auftritt, mit dem sie beim Supertalent teilgenommen hatten. Die Hollaria war vor 52 Jahren in Augsburg gegründet worden und damals mit Lechnixen gestartet. Deshalb hatten sie sich für das diesjährige Thema „Meeresklänge“ entschieden. Meerjungfrauen und Wassermänner in farbenprächtigen Kostümen mit aufwendigem Kopfschmuck ließen die Besucher in die glitzernde Unterwasserwelt abtauchen.

Die Menkinger Narren aus Schwabmünchen, die TSC New Dancia Holzheim, die No Names Kottgeisering, die Heimatgilde „Die Brucker, FFC Augsburg, Das Chaos Team, Forever Flair, die Laugnataler Faschingskracher und die Schromlachia sorgten noch für Unterhaltung bis zum späten Abend. Da inzwischen alle Tische besetzt waren, mussten die späteren Besucher mit Stehplätzen vorliebnehmen.

