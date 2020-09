00:31 Uhr

Gesünder leben im Alter

Programm für Menschen über 60

Ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen können Senioren aus dem Landkreis Aichach-Friedberg jetzt bei einem Programm. Im Oktober startet das erste Projekt des Kissinger Seniorenbüros im Mehrgenerationenhaus Casa Cambio. Es handelt sich um ein kostenloses Gruppenangebot zur Gesundheitsförderung für Menschen ab 60 Jahren.

Das von der AOK Bayern geförderte Programm nennt sich „AOK-GeWinn – Gemeinsam aktiv und gesund älter werden“ und wird von Brigitte Dunkenberger im Seniorenbüro Kissing koordiniert. Es findet zeitgleich für Senioren in Ried, Kissing sowie in Friedberg statt. Im Mittelpunkt stehen 19 über ein Jahr verteilte Gruppentreffen mit eineinhalb- oder zweistündiger Dauer. Dort erhalten die Teilnehmer Impulse für ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung sowie geistige Anregung und Entspannung. Auch das Selbstmanagement bei eigenen Erkrankungen ist ein Baustein.

Die gesundheitsrelevanten Themen werden in lockerer Atmosphäre mit geschulten Gruppenleitungen vermittelt. Erarbeitet wurden sie in Kooperation mit der Hochschule Coburg. Die Gruppentreffen finden von Oktober bis März 14-tägig, im zweiten Halbjahr dann einmal im Monat statt. Weitere Informationen unter www.gewinn-programm.de oder in der Geschäftsstelle Gesundheitsregion plus Landkreis Aichach-Friedberg unter 08251/92492. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung am Veranstaltungsort erforderlich.

Fragen und Anmeldung: Kümmerin Claudia Bordon-Vieler, 0173/8729509, claudia.bordon-vieler@gemeinde-ried.de. Ort: Rathaus Turnhalle, Sirchenrieder Straße 1. Start: Dienstag, 13. Oktober, um 14 Uhr.

Fragen und Anmeldung: Seniorenbüro, Brigitte Dunkenberger, 08233/2120125, info.mgh-kissing@kjf-kjh.de. Ort: Mehrgenerationenhaus, Nelkenstraße 18. Start: Dienstag, 13. Oktober, um 14 Uhr.

Fragen und Anmeldung: Bürgernetz Friedberg, Jeanne Graf, 0821/21702418, info@buergernetz-friedberg.de. Ort: Bahnhofstraße 28, Friedberg. Start: Freitag, 16. Oktober, um 10 Uhr. (jojo)

