12:31 Uhr

Hauswände mit Graffiti beschmiert

Die Polizei sucht Unbekannte, die in Friedberg-West zwei Hauswände mit Graffiti beschmiert haben.

Von Ute Krogull

Zwei Hauswände in der Friedberger Peter-Dörfler-Straße wurden am Mittwoch zwischen 7.30 und 11 Uhr mit Graffiti beschmiert. Nach Angaben der Polizei Friedberg kann eine Schadenshöhe bislang nicht genannt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen