Herrgottsruh: Es braucht Zeit und Fingerspitzengefühl

Plus Die Stadt Friedberg tut gut daran, die Umgestaltung des nördlichen Friedhofsteils anzugehen. Einfach ist dieses Projekt aber nicht.

Der Friedhof Herrgottsruh in Friedberg zerfällt optisch in zwei Teile. Während im Osten und Süden der Wallfahrtskirche schöne Denkmäler zu sehen sind und zuletzt ein grüner Friedwald entstanden ist, präsentiert sich der Norden eher trist: Wege mit tiefem Kies, normierte Grabsteine, düstere Thujahecken. Angelegt in den 1960er- und 1970er-Jahren sind inzwischen viele Grabrechte ausgelaufen, die Lücken werden mehr.

Die Stadt tut gut daran, sich dieses Bereichs anzunehmen. Trotz aller Bemühungen der Stadtwerke-Mitarbeiter wirkt manches verwahrlost - und das in unmittelbaren Umfeld eines der wichtigsten Bauwerke von Friedberg. Schon die Wertstoffcontainer gegenüber dem Haupteingang kann man nicht gerade als Aufwertung bezeichnen.

Die Probleme liegen im Detail

Das von Planer Albert Winterholler vorgelegte Konzept ist ansprechend, birgt aber auch Probleme im Detail, die im Werkausschuss des Stadtrats bereits thematisiert wurden. Nicht auszuschließen, dass die Inhaber der Grabrechte - meist sind es ja ältere Menschen - die beabsichtigten Veränderungen nicht mit Begeisterung sehen. Es wird viel Zeit und Fingerspitzengefühl brauchen, bis hier die gewünschte grüne Oase mit Aufenthaltsqualität entsteht.

