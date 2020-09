vor 16 Min.

In den Gumpp-Häusern in Mering entsteht sozialer Wohnungsbau

Plus Im Januar sollen in die Gumpp-Häuser in der Hartwaldstraße die ersten Mieter zu sozial verträglichen Preisen einziehen. Doch die Meringer Räte haben noch Fragen.

Von Eva Weizenegger

Nicht nur mit dem Landkreis hat der Königsbrunner Unternehmer Christian Gumpp nun alles vertraglich geregelt, sondern auch der Meringer Bauausschuss gab am Montagabend sein Einverständnis für die Umnutzung der vier Häuser in der Hartwaldstraße. Diese waren ursprünglich für die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen, standen jedoch vier Jahre leer und sollen schon seit einiger Zeit nun für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden.

Mit der Regierung von Schwaben hatte Gumpp, der selbst auch einen Wohnsitz in Mering und Friedberg hat, einen langfristigen Vertrag zur Vermietung der vier Häuser. Im Vorfeld hatte er mit dem damals amtierenden Marktgemeinderat und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erwirkt, dass er die Häuser an der Hartwaldstraße in einem raschen Genehmigungsverfahren errichten konnte. Aufgrund der Nähe zur Bahnlinie wäre dies, unter normalen Umständen, nicht so reibungslos über die Bühne gegangen, erläuterte Bürgermeister Florian Mayer den Mitgliedern des Bauausschusses am Montag.

Sozialer Wohnungsbau: Eine Lösung für Mering wird gefunden

Weil die Marktgemeinde neben den in dezentralen Unterkünften untergebrachten Asylbewerbern 2019 noch die Ankerdependance an der Hörmannsberger Straße zugewiesen bekam, versprach damals Innenminister Joachim Hermann, dass nicht noch weitere Flüchtlingsunterkünfte in Mering belegt werden sollen. Damit war klar, dass die vier Häuser in der Hartwaldstraße leer stehen würden.

Landrat Klaus Metzger und auch der damalige Bürgermeister Kandler wollten hier gemeinsam mit Christian Gumpp eine Möglichkeit für den sozialen Wohnungsbau finden. Doch rechtliche Hürden sprachen zunächst dagegen. Schließlich wurde in Zusammenarbeit mit der Regierung von Schwaben und dem Innenministerium eine Lösung gefunden.

16 Wohnungen, die zu sozialvertäglichen Mietpreisen angeboten werden, stehen ab Januar 2021 in der Hartwaldstraße in Mering zur Verfügung. Bild: Eva Weizenegger

Die Idee, über die Kreiswohnbaugesellschaft die Wohnungen zu vermieten, ließ sich dann doch nicht realisieren. Schließlich erklärte sich Gumpp bereit, aus dem Vertrag mit der Regierung auszusteigen, dafür erhielt er eine Abschlagszahlung. Zudem unterschrieb er mit dem Landkreis eine Vereinbarung, dass die Wohnungen in Abstimmung mit der Kommune zu sozial verträglichen Preisen an einkommensschwache Bürger vergeben würden.

Die Entscheidung fällt in Mering einstimmig

„Ich stelle mir hier schon die Frage, was heißt sozial verträglich“, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Georg Resch. Stefan Kratzer von den Grünen legte nach: „Wer kontrolliert das überhaupt, wer Anspruch auf die Wohnungen dort hat und ob das eingehalten wird?“

Auch wenn diese Fragen offen-blieben, genehmigten die Bauausschussmitglieder einstimmig die Nutzungsänderung für die vier Häuser in der Hartwaldstraße.

Weitere Themen im Bauausschuss waren:

Augsburger Straße Ein Bauherr, der in der Augsburger Straße sein Geschäfts- und Wohnhaus umbauen möchte und damit bereits mehrmals beim Bauausschuss wegen fehlender Stellplätze abgeblitzt ist, konnte auch diesmal mit seinem Vorschlag für Parkmöglichkeiten am Jägerberg nicht überzeugen. Paul Kuhnert (UWG) kritisierte: „So wie hier die Stellplätze angeordnet sind, ist eine Aus- und Einfahrt kaum möglich.“ Nun soll nochmals mit dem Bauherrn geredet werden. Geht er auf die Anforderungen vonseiten der Räte ein, wird ihm in Aussicht gestellt, dass sein Antrag genehmigt werden kann.

Schlauchturm Dringend saniert werden muss der Schlauchturm der Feuerwehr . Als 2002 das neue Feuerwehrhaus gebaut wurde, hat man beim Schlauchturm , der in reiner Betonbauweise erstellt wurde, keinen Oberflächenschutz angebracht. Der Beton ist nach fast 20 Jahren nun angegriffen. Um weitere Schäden zu vermeiden, soll ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht werden. Die Bauausschussmitglieder stimmten einstimmig für die Maßnahme, die auf etwa 46.000 Euro kommt.

