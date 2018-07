Kein Aushängeschild für Friedberg

Friedberg will sich für die Landesausstellung herausputzen. Doch zentrale Probleme bleiben.

Die Stadt Friedberg will sich bei der Bayerischen Landesausstellung von ihrer besten Seite zeigen. Es ist gut, dass Bürgermeister Roland Eichmann versucht, bei den Vorbereitungen die Bürger mit ins Boot zu holen. Beim Stadtrundgang stellte die Stadt ihre Pläne vor, gab den Teilnehmern aber auch Raum, eigene Ideen einzubringen.

Jedoch ändert der Rundgang an mehreren Problemen nichts, die Friedberg in ein schlechtes Licht rücken – vor allem für Besucher, die gerade in der Stadt ankommen. Das Bahnhofsgebäude ist heruntergekommen und nicht einmal als Wartehalle nutzbar. Das Tauziehen zwischen dem Inhaber und der Stadt hat eine Renovierung und Neuausrichtung bisher verhindert.

Bei diesem Thema ist die Stadt auch auf die andere Seite angewiesen. Selbst in der Hand hatte sie allerdings die Renovierung der Bahnhofstraße. Die wird jedoch erst in Angriff genommen, wenn die Landesausstellung vorbei ist. Immerhin ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass Besucher, die vom Bahnhof aus zu Fuß zum Schloss gehen, nicht an leeren Schaufenstern vorbeiziehen. Ob die Konzepte des neuen Citymanangers dazu ausreichen, muss sich aber erst noch zeigen.

