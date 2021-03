vor 18 Min.

Keine Beute: Unbekannter bricht in Bürogebäude ein

In ein Bürogebäude in der Kissinger Bahnhofstraße bricht ein Unbekannter ein. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ein unbekannter Täter ist in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße in Kissing eingebrochen. Die Tat habe sich zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 10 Uhr ereignet, meldet die Polizei Friedberg.

Polizei sucht Hinweise auf Einbrecher

Der Einbrecher konnte keine Beute machen, allerdings verursachte er einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

