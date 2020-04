vor 52 Min.

Kinderärztin und Abgeordnete beraten gestresste Eltern in Webinar

Homeoffice und quengelnde Kinder: Ein Webinar der Landtagsabgeordneten Christina Haubrich will helfen.

Quengelnde Kinder, Eltern im Homeoffice: Für Familien sind die Ausgangsbeschränkungen wegen Corona hart. Landtagsabgeordnete Christina Haubrich hat eine Idee.

Von Ute Krogull

„Seit zwei Wochen leben wir mit dem `shut down` und den erheblichen Auswirkungen auf unser aller Leben“, so die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag. Die Schulen, alle Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen sind geschlossen, Eltern müssen sehen, wie sie damit zurechtkommen. Auch ansonsten ist das öffentliche Leben lahmgelegt und Eltern sind im Moment ziemlich auf sich allein gestellt. Viele Fragen bleiben offen.

Um Hilfestellungen bei den Problemen, mit denen Eltern jetzt tagtäglich zu kämpfen haben, zu geben, bietet die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich zusammen mit der Kinder- und Jugendärztin Dr. Anke Steuerer, Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte in Bayern, am Sonntag, 5. April, von 10 bis 11 Uhr ein Webinar an.

Hier wird die aktuelle Lage sowie die drängendsten Fragen aller Eltern diskutiert. Ziel ist es, dass wir alle so gut wie möglich durch diese Krisenzeit kommen. Angesprochen werden z. B. wie verhalte ich mich, wenn mein Kind krank ist und ein Kinderarztbesuch nötig wird, finden die turnusgemäßen U-Untersuchungen statt oder wie geht es mit den anstehenden Impfungen weiter? "

Bild: Archiv Christina Haubrich

Corona und Familie: Eltern können in Webinar Fragen stellen

Aber auch die Eltern selbst sollen zu Wort kommen und können uns während des Webinars schreiben", betont Christina Haubrich. "Frau Steuerer und ich werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und das für alle Teilnehmer ganz bequem von zu Hause aus." Die Anmeldung ist hier kostenlos möglich unter:

https://register.gotowebinar.com/register/8213645834995475725

