Auto am Weitmannsee bei Kissing beschädigt

Noch ist nicht klar, wer am Weitmannsee bei Kissing ein geparktes Auto angefahren hat.

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, wer am Sonntag in der Zeit von 14.45 bis 17.30 Uhr beobachtet hat, dass auf dem Parkplatz am Weitmannsee ein geparktes Auto angefahren wurde. An dem BMW Mini wurde die hintere linke Fensterscheibe beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, entgegen. (AZ)