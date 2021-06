Gemeinde Kissing möchte Alt- und Neuort mit Radweg verbinden

Plus Im Gemeinderat wird eine Verbindung vom Altort zur Bahnhofstraße mit einem Steg über die Paar begrüßt. Allerdings sorgt der vorgelegte Plan für Stirnrunzeln.

Die Pläne für einen Radweg zwischen dem Alt- und Neuort in Kissing werden konkreter. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats ist eine mögliche Route südlich der Paartalhalle vorgestellt worden.