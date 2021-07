Zu spät gebremst: Motorradfahrer kracht in Stauende auf B2

Ein Motorradfahrer fährt auf der B2, als sich vor ihm die Autos stauen. Er bemerkt zu spät, dass er bremsen muss, und knallt in das Fahrzeug vor sich.

Auf der B2 bei Kissing ist am Mittwoch ein Motorradfahrer in ein Stauende gekracht. Er fuhr auf der B2 von Mering aus in Richtung Augsburg. Laut Polizei staute sich der Verkehr kurz nach der Kreuzung zur Grünzweigstraße, was der 20-jährige Honda-Fahrer aber nicht bemerkte.

Er fuhr auf den VW eines 57-Jährigen auf. Laut Polizei wurde keiner der beiden verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. (AZ)