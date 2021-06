Schwelbrand im Krematorium in Kissing

Ein Schwelbrand ist Mittwochmorgen im Krematorium in Kissing ausgebrochen. Die Feuerwehr war lange im Einsatz.

Im Krematorium in Kissing ist Mittwochmorgen ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner erklärt, gab es ein kleines Feuer in der Abluftanlage. Nach seinen Informationen musste die Feuerwehr etwa um 6 Uhr am Mittwoch anrücken. Er machte sich selbst an dem Tag mehrmals ein Bild vor Ort.

Gürtner sagt: "Es hat zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben bestanden oder ein Entweichen von Abgasen gegeben." Das hätten ihm die Einsatzkräfte vor Ort erklärt. Seiner Auffassung nach handelte es sich nicht um einen Großbrand. Da der Einsatz aber spezielle Löschmittel erforderte, seien viele Einsatzkräfte vor Ort gewesen, unter anderem die Berufsfeuerwehr Augsburg.

Aufgrund des speziellen Einsatzes war die Feuerwehr dann noch bis Donnerstagmorgen vor Ort. (schr-)