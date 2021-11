Corona: Wer jetzt die Augen verschließt, macht sich schuldig

Plus Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg bereiten sich auf Triage vor, diese Woche starben zwei Menschen an Corona, die Inzidenz liegt bei fast 600. Was muss noch passieren?

Es wird ein harter Winter für das Wittelsbacher Land. Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg stehen vor dem Kollaps und bereiten sich auf die Triage vor, diese Woche starben zwei Menschen an Corona, die Inzidenz liegt bei fast 600. Klinik-Chef Dr. Hubert Mayer schilderte unserer Redaktion die katastrophale Situation an den Kliniken. Fast am Ende sagte er: "Corona hat die Schwelle überschritten." Die Pandemie ist mitten in Aichach-Friedberg angekommen. Dieser Satz ist hier nicht zitiert, weil er stimmt, schon gar nicht, weil er neu ist. Sondern weil zu viele keine Konsequenzen daraus ziehen - und andere unter dem Versagen der Politik leiden.

