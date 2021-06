Veranstalter zeigen viel Engagement

Plus Es ist schwer, coronakonform eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. In Süden des Landkreises Aichach-Friedberg wird viel Mut bewiesen.

Die Parks sind voll, in den Einkaufsstraßen sind wieder Bummler unterwegs und vor den Cafés sitzen zahlreiche Menschen. Die Masken sind immer noch da, aber gefühlt prägen sie weniger das Bild in der Innenstadt oder in den Zentren der Gemeinden. Gerade mit den steigenden Temperaturen hat der Wunsch, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, zugenommen. Nach einem harten Corona-Winter, eingepuppt in den eigenen vier Wänden, drängt es die Leute nach draußen und untere andere Menschen.

